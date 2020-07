Det tjener musikere på streaming

Forhandlingerne mellem Koda og Google om tech-gigantens betaling til danske musikere for afspilninger på YouTube er gået i en uløselig hårknude.

Som et resultat er både dansk og udenlandsk musik gjort utilgængeligt på YouTube i Danmark, fordi Koda ikke vil acceptere, at Googles betaling til danske musikere bliver nedsat med 70 procent i en midlertidig aftale.

- Google har altid haft en 'our way or the highway' strategi, men selv for Google udgør det her et lavpunkt, siger Kaare Struve, mediedirektør i Koda.

Google kalder sagen ærgerlig.

- Det er en uheldig situation - især for kunstnere og brugere. Det er en situation, som ikke giver mig glæde, siger direktør for YouTube Music i Europa, Dan Chalmers.

Forstå sagen kort her. Video: Mikkel Cramon

Før den digitale tidsalder kunne musikere tjene store summer på at sælge lp’er og cd’er, som var de eneste alternativer til radioen.

I dag er mulighederne for at lytte til musik i dag talrige, og selvom salget af lp'er de seneste år er blomstret op, er det fysiske salg svundet ind til en forsvindende lille andel.

Musikere er i stedet afhængige af deres indtjening fra liveshows og afspilninger på diverse streamingtjenester.

Se oversigten over indtjeningen pr. 1000. streams nedenfor: