'Det var en forfærdelig tid'

Popstjernen Jada, med det borgerlige navn Emilie Molsted Nørgaard, har siden hun var helt lille drømt om at være sanger.

Drømmen gik i opfyldelse, og den 28-årige popstjerne har allerede vundet adskillige priser, og er blevet hædret ved blandt andet Danish Music Awards. Men før hendes store gennembrud var hun en del af en duo.

I P3-podcasten 'Hvem er Jada?', fortæller hun, at hun før sin store succes som solist, var i en duo med sin bedste ven, Christian Itzchaky.

Duon hed Jeanne d'Arc Stone og blev booket til mange koncerter i hovedstadsområdet tilbage i 2014. Og efter duoens koncerter, blev Jada og makkeren Christian kontaktet af flere pladeselskabsfolk, der var interesseret i at lave en kontrakt med duoen.

Ville ikke være afhængig

Men efter flere møder med forskellige selskaber, kunne Jada mærke, at der var noget galt. Mavefornemmelsen fortalte hende, at hun skulle gå solo og lave sit eget musik.

- Jeg vil selv kunne bestemme. 100 procent. Jeg vil ikke være afhængig af, at vi skal være enige om tingene, så jeg bryder faktisk bandet med Christian, fortæller Jada i podcasten.

Det var tid til at følge hendes egne veje og drømme.

- Jeg var ikke sur eller bitter, det faldt bare på et uheldig tidspunkt. Vi kunne få en kæmpe kontrakt, siger Christian, der var tæt på at droppe ud af gymnasiet for at gå musikkens vej.

Han beskriver situationen som et stort break-up, hvilket Jada giver ham ret i,

- Det var en kæmpe slå op-situation og en forfærdelig tid, for vi var også bedste venner. Vi elskede hinanden. Men vi var nødt til at bryde med hinanden på det tidspunkt, siger Jada i podcasten.