- Det var sindssygt svedigt

Seernes spørgsmål

Undervejs i koncerten kunne Ekstra Bladets læsere stille spørgsmål til bandet. Det benyttede flere sig af, og herunder kan du læse bandets svar på nogle af de spørgsmål, der kom ind.

Benjamin; hvad er højdepunktet i jeres karriere indtil videre?

- Der tror jeg, vi er ret enige om, at det var Roskilde Festival i 2018. Fem måneder efter, vi havde spillet vores første livejob, slog vi publikumrekord på Countdown-scenen, hvor vi fik at vide, der stod 18.000 mennesker, fortæller 'Jabs', der tilføjer:

- Men det er indtil videre. Vi satser på, at når corona er overstået, så skal den overgås.

Frederikke; Hvilken af jeres egne sange er jeres favorit?

- Uha, den er jo altid svær, siger 'Jabs'

- Den er på det nye album, mener Adrian.

- Ja, vi har jo lige lavet et nyt album, som udkommer 28. august, siger 'Jabs', der atter engang bliver suppleret.

- Basically er vores nye yndlingsnummer hele pladen, så gå ind og lad være med at lytte til ét nummer, men lyt til hele pladen, når den udkommer.

Charlotte; hvad er det mest rockstar, I nogensinde har gjort?

- Kastet en trommestik i øjet på en pige, griner Adrian.

- Til selvsamme Roskilde Festival, der blev jeg så begejstret, da vi spillede det sidste nummer - lidt ligesom jeg gjorde i dag faktisk, hvor jeg kastede med stickerne. Så jeg kastede dem ud til publikum, det tænkte jeg var en rigtig fed ting at gøre, indtil vi fik en besked på Instagram to timer senere om, at der var en pige, der havde fået den i øjet, siger 'Jabs'.

Adrian glemmer det ikke lige foreløbig.

- Helt blåt øje, mand, siger han

- Det var et rock'n'roll-moment, som hurtigt krakelerede, mener 'Jabs'.

Johnny; svømmer I i penge, efter I er blevet kendte?

- Hahaha, griner Adrian.

- Øhm. Haha. Johnnyyyyyy. Vi snakker ikke penge. Vi er glade for at have dem, så vi kan få dem ned i munden, og så er vi ligeglade med dem derefter, siger 'Jabs'.

Sasha; hvordan kom I på idéen til 'Strapped'?

- Det var faktisk mig, der sad hjemme på Bornholm, hvor jeg kommer fra, og gøglede rundt. Så lavede jeg omkvædet basically. Det var ment som en joke, men så kom jeg hjem til 'Jabs' og lavede et helt andet track. Så spurgte han 'har du ikke noget, en eller anden ny idé', og så sang jeg det hurtigt som en joke. Han svarede 'det der, det er sygt'. Så gemte han det, og så var der lige pludselig 'Strapped'. Det var lidt en joke, forklarer Adrian.

- Det var bare sunget acapella. Jeg havde hans vokal, som jeg stretchede helt mærkeligt, fordi han havde sunget den lidt for hurtigt, og så lavede jeg beatet under det, siger 'Jabs'.

- Det var da en joke, der endte med at gå meget godt, hva?

- Det må man sige. Så flere jokes, griner 'Jabs'.

Kim; Hvordan fandt I på jeres navn?

- På vores navn? Vi valgte det faktisk, fordi vi syntes, det lød lidt som et punkband, og det kunne vi meget godt lide. Det ser fedt ud grafisk, og så kan det have flere betydninger. Hvis det er et verbum, er det jo 'to be fooled', hvis det er et substantiv, er det 'a fool', siger 'Jabs'.