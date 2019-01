Diva kommer: Fra stripbar til Orange

Cardi B får en chance mere på Roskilde.

I fjor aflyste den amerikanske rapstjerne sin optræden, fordi hun blev gravid, men til sommer er hun igen inviteret, og den tidligere stripper skal vise talentet frem på Orange onsdag 3. juli.

Det bliver den rapkæftede rimsmeds første koncert i Danmark.

Se også: Sexgalning: Falske patter - ægte bitch

26-årige Cardi B fik stor succes med debutalbummet 'Invasion of Privacy', der udkom sidste forår, og en kometagtig karriere har gjort den farverige newyorker til et af tidens mest populære rapnavne.

Roskilde har i dag afsløret yderligere 22 navne, der blandt andre inkluderer folkelige danske sangere som Mø, Søren Huss og Hugo Helmig samt udenlandske Cypress Hill, Bring Me the Horizon og Jorja Smith.

Jorden rundt

Tilføjelserne til plakaten er desuden The Armed (US), Barselona (DK), Black Midi (UK), Carpenter Brut (FR), Fatoumata Diawara (ML), Gaye Su Akyol (TR), Girlpool (US), Heave Blood & Die (NO), JPEGMAFIA (US), Julien Baker (US), Khruangbin (US), Lucy Dacus (US), Nakhane (ZA), Sophie (UK), Speaker Bite Me (DK) og Stella Donnelly (AU).

Festivalen har tidligere røbet hovednavnene Robyn, The Cure og Travis Scott. Der offentliggøres løbende flere navne.

Se også: Idioti i Roskilde: Ung massepsykose

Landets største festival finder sted fra onsdag 3. juli til lørdag 6. juli med opvarmning fra lørdag 29. juni.

Partoutbilletter koster 2100 kroner, mens endagsbilletter sælges for 1050 kroner.