Dizzy Mizz Lizzy: - Slut med 'wild life'

Fredag aften viste det albumaktuelle rockband Dizzy Mizz Lizzy for alvor, hvem der styrer dansk rockmusik.

I en tid hvor det meste af Danmark holder lukket, og danskerne er tvunget inden døre, gik rockbandet sammen med Ekstra Bladet for at give danskerne en unik koncertoplevelse.

Med det formål at skabe glæde og god stemning spillede Dizzy Mizz Lizzy - med Tim Christensen i spidsen - live fra deres øvelokale i 30 minutter for Ekstra Bladets brugere, og der var ingen tvivl om, at succesen var enorm ud fra de mange, mange positive og taknemmelige kommentarer, der indløb under koncerten.

Ikke nok med, at Dizzy Mizz Lizzy gav en vellykket liveoptræden, har rockbandet besvaret nogle af de spørgsmål, som Ekstra Bladets læsere brændte inde med. Se nogle af rockbandets svar herunder:

Der var bestemt god stemning i øvelokalet fredag aften. Foto: NowTek.

Ti spørgsmål til Dizzy Mizz Lizzy fra læserne:

1. Mette Smilsen: - Familien Smilsen vil gerne spørge om, hvordan det er anderledes at spille sammen og tage på turné nu i forhold til dengang, I først fik succes?

Søren: - Vi er blevet ældre og har fået børn. Så der er ikke så meget ’the wild life’ mere. Det er mere stille og roligt, casual.

Tim: - Vi har måske en mere tyngde og erfaring i det. Men det er faktisk svært at definere, hvad det er. Der er jo klart en forskel.

Søren: - Vi er jo ikke så unge og vilde mere. Nu tager vi jo stille og roligt på tour og nyder det – at tage ud og spille, hvor man lige er sammen det stykke tid.

Tim: - Ja, og måske netop fordi vi alle sammen har børn, værdsætter vi det måske på en anden måde nu. Fordi man får lov til det, samtidig med at vi har en anden rolle derhjemme. Men jeg synes stadig, der er den samme energi i bandet på scenen. Den der spilleglæde, den er i hvert fald intakt. Men det er tre noget mere erfarne herrer, der står der, end det var i 1993.

2. Camilla: - Hvilket nummer er hver især jeres favoritnummer fra den nye plade?

Tim: - Alle.

Søren: - Jeg har 'Amelia' som yndlingsnummer.

Tim: - Ja jeg tror også det lange nummer der på side to, 'Amelia', som den hedder.

Martin: - Jeg synes, det er lidt svært at bedømme, når man ikke har været ude og spille det live.

Tim: - Man kan vel snakke om, at den vigtigste sang at få ud måske har været den ('Amelia' red.). Fordi det er den, der har været mest modig og mest kompromisløse. For mig er det i hvert fald hovednummeret på pladen. Det virker også som om, der er mange, der responderer på det. Det er fedt.

3. Claus: - Nu sidder Treo der, men går I overhovedet op i, hvad anmelderne mener?

Tim: - Vi går op i det på den måde, at de har jo en power i form af at sprede, smitte, en mening ud i disse smittetider. Der er mange mennesker, som måske ikke har verdens stærkeste holdninger selv. De lader sig påvirke af, hvad en anmelder skriver. Så på den måde har de jo noget indirekte power. Og det kan være både i den ene og den anden retning. Så på den måde betyder det et eller andet. Hvad den individuelle anmelder synes, er i og for sig lige meget. Men altså, når de synes, det er godt, er det jo rart.

- Så har vi fyret lidt rockmusik af i næsten total isolation. Jeg håber, I har hygget jer. Det har været syret, men også super dejligt, lød det fra Tim Christensen efter koncerten. Foto: NowTek.

4. Jonas: - I jeres sidste Gaffa-interview nævnte I, at et par af rotator-sangene lidt var nogle fejlskud. Kan I afsløre, hvilke det var og hvorfor?

Tim: - Det er jo nemt nok at svine nogle af dem til nu, når der er 24 års afstand. Der er et nummer, som af en eller anden grund skulle hedde ’Riff Sang’, som jeg synes er virkelig ligegyldigt.

Martin: - What! Det er et herrefedt nummer, mand.

Tim: - Altså ’Riff Sang’ kunne jeg godt være foruden. Måske kunne jeg også være foruden den, der hedder ’Back-Bone-Beat’. Nu er det bare mig, min egen holdning her.

Søren: - Jeg kan slet ikke huske numrene fra den plade der.

Tim: - Der er også den, der hedder 'Alexander Salamander', som er sådan en outro. Men altså, it seemed like a good idea at the time, ikke? Det er jo et billede på, hvor det her band var på det her tidspunkt.

5. Casper: - Hvad var bagtanken bag det nye album?

Tim: - Det er et kort, men stort spørgsmål.

Martin: - Jamen noget udvikling klart jo. Altså at komme i nogle retninger, vi ikke har prøvet før.

Tim: - Ja både musikalsk og personlig udvikling. Og så også det med, at lade det være et opgør mod tidens tendens til overfladisk holdning til ting. Altså komme lidt mere i dybden, og dyrke fordybelsen og nærværet og være til stede i noget i lidt længere tid ad gangen, for også at få et større outcome ud af det. Så det der med at turde gå lidt imod den strøm af meget korte, pop-sange, fordi man skal tilpasse sig noget, som de kommercielle parter dikterer. Så fuck det – vi gør, hvad vi selv synes og føler og mærker. Og i det her tilfælde var det klart at lave en plade, der var noget mere langtrukken på den gode måde.

6. Charliebrun: - Den 'tunge' lyd, I kører på ’In the Blood’, minder mig om, hvad jeg først faldt for hos jer for mange år siden. Er det 'med vilje', at I søger lidt tilbage, eller er det bare jeres lyd anno 2020?

Tim: - Jeg synes jo ikke, det lyder særlig meget som gamle dage, men vi kommer jo aldrig til at kunne løbe fra, at vi har en karakter i vores lyd. Og den tror jeg egentlig bare, vi omfavner. It is what it is, og den er vi jo glade for at have. Vi er glade for at have en karakter i det hele taget. Men jeg vil da mene, at vi helt klart har udviklet den undervejs. Men jeg kan ikke selv se den helt store lighed med ’In The Blood’. Kan I det?

Martin og Søren: - Nej.

Martin: - Jeg ved ikke helt, hvad der skulle kendetegne noget af det gamle. Jeg synes mere, det stinker af nye inspirationskilder, hvis jeg skal være helt ærlig.

Tim: - Måske er det også bare et bevis på, at vi har en sound, som måske er endnu mere tydelig, end vi selv er klar over, hvis folk trækker ligheder fra det nye til gamle, som vi ikke engang selv kan høre.

Dizzy Mizz Lizzy spillede numrene 'In The Blood', 'Boy Doom', 'California Rain', 'I Would If I Could But I Can't og 'Silverflame'. Foto: NowTek.

7. Henrik: - Hvorfor alle de instrumentale numre? To-tre stykker på sidste plade, to på denne plade. Bevares - de er flot spillet. Men det er de numre, man altid trykker 'skip' på.

Martin: - Det er jo et spørgsmål om smag og behag. Vi har meget en kærlighed til instrumentalnumre, som mange af vores forbilleder også laver.

Søren: - Det er jo musik.

Martin: - Ja. Altså alt behøver ikke nødvendigvis have vokal på i vores verden.

Tim: - Jeg tror også, der er mange mennesker, som måske ikke spiller selv og på den måde ikke kan decifrere de forskellige elementer – de hører det jo ligesom som en helhed. Og der tror jeg for mange mennesker, det der med at have en vokal, det er ligesom ansigtet på denne her lydklump. Og hvis den ikke er der, så kan man måske ikke relatere til det på samme måde. Sådan tror jeg i hvert fald, at det er for nogle mennesker.

- Sådan har vi det ikke selv. Og nogle gange synes jeg faktisk, hvis man skal snakke om, at vokalen er ansigtet på musikken, så det, at der ikke er noget ansigt, gør også, at den er mere fri til at fantasere sig frem til at karakteren. Altså, man kan sammenligne det lidt med at læse en bog og så se filmen. Nogle gange kan det være mere tilfredsstillende at læse bogen, fordi du ikke får serveret alle karaktererne, sådan så man selv skal forestille sig det. Det kan også have en værdi, synes jeg. Det, synes jeg, også det andet kan. Men det er i hvert fald min egen måde at sige det på.

8. Laila: - Jeg er en af de heldige, der har billetter til Royal Arena i april. Tænker vi, den er aflyst ? Håber jeg ikke, men forstår, hvis det er tilfældet.

Tim: - Vi ved det ikke engang selv. Vi venter selv på myndighederne, hvad de melder ud. Men lige så snart vi ved noget, så melder vi selvfølgelig ud.

9. Mads H: - Hvilke andre kunstnere bliver I hver især inspireret af?

Martin: - Der er eddermanme mange.

Tim: - Jeg synes, vi har været gode til denne her gang i tiden op til at opsøge nye ting, takket være de mange muligheder, der er i streamingverdenen. At man kan komme rundt omkring til bands, musik og artister, som man måske aldrig nogensinde kom frem til. Så der har vi været gode til at være nysgerrige omkring, hvad der er af spændende ting derude, og også været gode til at dele det med hinanden. Det er måske mest ovre i metallens verden, hvor vi som rockorkester synes, der er flest tilfredsstillende ting at hente.

- Fordi der er et eller andet ved rocken som mere traditionel genre, der er lidt gammelt, efter min egen mening. Samtidig synes jeg også, at når den bliver for 'indie-agtig’, så kan jeg også godt blive lidt træt af det der hipsterelement, der nogle gange kan være, som vejer tungere end selve musikken. Så jeg synes, det mest spændende, der foregår, når det skal være guitarorienteret musik og lidt mere hårdtslående musik, det er altså ovre i metallens verden. Det er der, jeg synes det er mest real, og det rykker.

- Flot koncert i øveren, både sjæl og energi. Det lød fantastisk, lød det blandt andet i kommentarfeltet fra brugerne. Foto: SONY

10. Lene: - Hvad er jeres egne personlige yndlingsnumre (egne eller andres) og hvorfor?

Martin: - Det er eddermame nogle store spørgsmål.

Tim: - Okay jeg har et. Hvis vi skal blive i det der med at blive inspireret af metal, og de bedste metalnumre of all time. Der tror jeg, jeg vil nævne ’Blackened’ med Metallica, som er åbningsnummeret på 'And Justice for All’ fra 1988. Det, synes jeg, er et masterpiece inden for hårdtslående, energisk, hurtigt metal. I love it!

Martin: - Så lad os da nævne et heavynummer hver. Så tror jeg, jeg vælger Black Sabbath med ‘Behind the Wall of Sleep’.

Søren: - Der er fandeme mange.



Tim: - Søren går op og ned af sin playliste på Spotify lige nu.

Søren: - Ej, så vil jeg sige ’Mr. Crowley’ af Ozzy Osbourne.

Tim: - Nu bliver det sådan lidt gammelt, fordi de numre vi vælger er meget gamle. Men der er fandme også meget af det nye, som virkelig spiller. Jeg har fundet ud af, hvilket nummer der skal spille til min begravelse i øvrigt. Om forhåbentlig mange år jo. Det er Bell Witch – ’Mirror Reaper’, som er 83 minutter langt nummer, så man rigtig kan dvæle ved det.

Martin: - Så tror jeg, at jeg napper Teddy Edelmann ’Skråt Op’.

