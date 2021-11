DMA: Kronisk sygt tabershow

Mens nogen måske venter på, at en vis Kim Larsen får æresprisen ved Danish Music Awards, så gik den i år til Rasmus Seebach.

Hitmageren selv gik dog ingen steder, for han var syg. Det er DMA også.

Prisuddelingen lider af en kronisk børnesygdom. Der lefles for ungdommen i en grad, så det fremstod lettere chokerende, da hele 42 år gamle L.O.C. tonede frem på TV 2 og voksenmobbede det latterlige show.

Værten TopGunn lignede en, der var til audition på Ramasjang, og hvis hr. og fru Danmark deler en flaske portvin, kan de næppe se forskel på de popmusikalske indslag ved DMA og MGP.

Tak til Compton

Ifølge akademiet bag DMA har 18-årige Olivia Rodrigo udsendt solsystemets bedste album det forgangne år. Raflede de for at nå frem til det? Eller spillede de poker?

Useriøsiteten var larmende, og Tessa leverede nogle seriøst dårlige koncerter i løbet af sommeren, så hun blev naturligvis Årets Nye Danske Livenavn.

Det rappende røvgevirs takketale foregik delvist på amerikansk, og det var ifølge Ekstra Bladets oplysninger for at hendes utallige fans i Compton og Bronx kunne følge med.

Stine Bramsen knevrede længe nok til, at Alphabeat næsten nåede at blive gendannet igen, inden hun fik givet Andreas Odbjerg en statuette. Fynboen takkede alle undtagen sin optiker og frisør. De havde faktisk heller ikke fortjent det.

Stine Bramsen og Andreas Odbjerg under DMA, der foregik lørdag aften. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Som altid under disse shows, der ligner noget på lokal-tv, gav deltagerne udtryk for, at de ’havde glædet sig, var nervøse og ikke havde regnet med det’.

Også på den led var det som at gense P3 Guld eller en tidligere omgang DMA. Ingen kan jo alligevel huske, hvem der vandt, som L.O.C. sagde til DMA. Eller var det til Zulu Awards?

Sangskrivere er ikke, hvad sangskrivere har været, og Mø var nomineret i kategorien på baggrund af en tre minutter kort single, der er floppet, og som hun har skrevet sammen med tre andre.

Det virkede mere tyndt end hendes nye udspil ’Brad Pitt’. Den kommer heller ikke til at redde Møs karriere, selvom popindustrien misbruger DMA som udstillingsvindue ved at servere trængte stjerner til kaffen i den bedste sendetid.

Medina har ikke haft et reelt solohit, siden hun fik æresprisen i 2016, men måske kan cadeauen skubbe Seebach tilbage på toppen efter nogle tamme år.

Forhåbentlig er Ralle snart rask igen. DMA kommer sig nok aldrig. Det er uhelbredelig sygt.

Bedst: L.O.C.

Værst: Resten.