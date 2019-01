Dobbelt op på legender: Verdensstjerner til Danmark

Selvom vi bare er en lillebitte nation, kan vi godt tiltrække de store kanoner.

Det er netop blevet annonceret, at to af musikkens helt store navne senere på året gæster Danmark.

Både den legendariske Creedence Clearwater Revival-forsanger, John Fogerty, og heavy metal-ikonet Alice Cooper kommer i løbet sommeren og efteråret til landet.

John Fogerty er manden bag Creedence Clearwater Revival-hits som 'Bad Moon Rising', 'Down On The Corner', 'Who'll Stop The Rain' og 'Proud Mary', og til sommer kan han for første gang siden 2010 opleves live i København.

Det er Royal Arena, der danner rammen om koncerten, der finder sted 11. juli 2019.

Billetsalget starter torsdag 24. januar klokken 10 via livenation.dk og ticketmaster.dk.

John Fogerty har rundet de 73 år. Foto: Nela Koenig

Samme dag og sted sættes også billetter til salg til at opleve en af rockhistoriens og heavy metals største, mest betydningsfulde og mest kontroversielle figurer. Han går under navnet Alice Cooper og har rundet de 70 år.

Præstesønnen Vincent Furnier, hvis alter ego, Alice Cooper, har hærget rock-scenerne i snart 50 år, spiller i Royal Arena 23. september.

Gennem sin karriere har Cooper optrådt for publikummer i hvert et hjørne af kloden.

Trods dåbsattestens fakta er formen og stemmen i topform, hvilket han beviste sidste sommer, hvor han sammen med sit ’fritidsband’, The Hollywood Vampires, der ud over Cooper selv består af blandt andre Johnny Depp og Aerosmith-guitaristen Joe Perry, spillede koncert i Tivoli.

Tilbage i 2016 optrådte Alice Cooper på Copenhell, og i september kommer han altså til København endnu en gang med sine kæmpehits som 'No More Mr. Nice Guy', 'Under My Wheels', 'Billion Dollar Babies', 'Poison', 'Love You To Death' og 'I’m 18'.

Også Alice Cooper spiller i Royal Arena.