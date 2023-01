Død dansker mindes verden over

Choir of Young Believers' storladne popmusik nåede langt ud over Danmarks grænser.

Det gør torsdagens triste nyhed om frontmandens død også.

Jannis Noya Makrigiannis, der kun blev 39 år, mindes i adskillige toneangivende musikmedier i USA og Storbritannien.

Det førende engelske popsite, legendariske NME, citerer Choir of Young Believers' amerikanske pladeselskab, Ghostly International, der kalder sangeren 'en blid, venlig sjæl'.

Billboard, Pitchfork og Stereogum bringer nyheden i USA, mens Exclaim! rapporterer om dødsfaldet i Canada.

Årets bedste album

Jannis Noya Makrigiannis, der havde græske og indonesiske rødder, var synonym med Choir of Young Believers, som blev dannet i 2006.

Med skiftende besætning udsendte gruppen fire album. Det sidste, 'Holy Smoke', udkom i november 2022.

Choir of Young Believers' debut, 'This Is for the White in Your Eyes', blev kåret til årets bedste danske album af Ekstra Bladet i 2008.

Bandet opnåede aldrig folkelig popularitet, men spillede på blandt andet Roskilde Festival, Heartland og NorthSide i en anmelderrost karriere.

Jannis Noya Makrigiannis døde kort før nytår efter pludselig opstået sygdom.

Sangeren og sangskriveren Jannis Noya Makrigiannis anno 2016. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

