Døden nær: Jeg skreg af smerte

Lars Lilholt bor i et idyllisk bondehus ved Ry med Gudenåen løbende i baghaven, der egentlig snarere er et paradisisk parkanlæg.

Fra terrassen sidder troubadouren, der fylder 70 til foråret, og kigger udover den blomstrende herlighed med sine gamle hundeøjne.

- Jeg skal bæres herfra, siger han lavmælt.

Det var Lilholt lige ved at blive tidligere på året. Den folkekære sanger fik konstateret kræft. Og meget, meget andet.

- Verden har været anderledes lige siden, konstaterer nordjyden.

Et kæmpe chok

Lilholt havde haft tynd mave et års tid, da hans kone, Ninna, sendte ham til lægen:

- De tog nogle prøver, og en eftermiddag ringede telefonen. Det var en læge, der sagde, jeg havde tarmkræft. Så måtte jeg lige sidde ned. Det var et kæmpe chok. Jeg troede bare, det var stress.

Annonce:

- Lægen sagde råt for usødet, at der var omkring 50 eller 70 procent med den type kræft, som var i live efter fem år. Hvis det havde spredt sig til lever og lunger, så var der ikke noget at gøre, fik jeg at vide.

Læs også: Fang sygdommen i tide: Lev længere efter kræftdiagnose

Veteranen har besluttet kun at fortælle indgående om sin kræftsygdom til Ekstra Bladet. Foto: Per Lange

Lilholt blev opereret på Skejby i februar. Kræften havde ikke spredt sig, og han slap for stråler og kemoterapi. Men han slap ikke ud fra hospitalet lige foreløbigt.

- Min mave begyndte at vokse som en hoppebold. Jeg havde fået tarmslyng. Det krævede endnu en operation. Og så begyndte smerterne. Smerter som jeg aldrig har haft før.

- Jeg fik en masse morfin, men det virkede sgu ikke. Jeg skreg bare af smerte. Som en stukken gris. De sagde, jeg skulle blive ved med at skrige, for når man skriger, så trækker man vejret.

Lort på maven

Sangskriveren spiser kiks, mens han fortæller. Støvet fra de tørre kiks står som en lille sky omkring ham.

Annonce:

Tidligere på dagen hentede han en kage hos bageren, men det var et fejlkøb, for Lilholt må ikke spise drømmekage. Han troede, det var en brunsviger, som han godt må spise, men det var det ikke.

Lilholt har stomi. Han kalder det ’lort på maven’.

Ninna forklarer, han godt må spise drømmekagen, hvis hun skærer toppen af, men så er der jo ikke noget ved den, konstaterer husbonden, der derfor må nøjes med kiks til kaffen.

Det hjælper på humøret, at Lars Lilholts elskede Silkeborg ligger nummer et i Superligaen. Foto: Per Lange

Lilholts voldsomme smerter på Skejby skyldtes bughindebetændelse, og en nat skulle han hasteopereres. Ninna og datteren Luna blev opfordret til at sige farvel inden operationen.

Lægerne vidste ikke, om Lilholt ville overleve. Og de vidste ikke, hvad de ville finde, når de åbnede ham op igen.

Da musikeren vågnede på intensiv, var han omgivet af sin familie.

- Der var gået hul på tarmen, og der var løbet lort ud i hele bughulen. De tog alle tarmene ud og spulede mig derinde. Så håber man det bedste. Det slår folk ihjel, men jeg overlevede. Lægen sagde, jeg er en stærk mand, smiler Lilholt.

Annonce:

Får dårlige nerver

Han var indlagt i sammenlagt otte uger og fuldendte sit hospitalsophold med tre blodpropper i lungerne, corona og bylder i bækkenet.

Kald det lige, hvad du vil. Lægerne kalder det et mirakel, at Lilholt er her endnu.

- I princippet er jeg kræftfri. Men jeg dør af skræk, når jeg skal til kontrol om et år, siger han.

Når digital post fra Region Syddanmark dumper ind i hans mailbakke, får han dårlige nerver. Dagens computerbrev var heldigvis blot et spørgeskema.

Han bliver nervøs, hver eneste gang det gør ondt et sted, hvor det ikke plejer at gøre ondt.

Lilholt er i live, men mærket for livet:

- Jeg er blevet meget mere sensibel og følsom. Der går ikke en dag, uden der kommer en tåre på kinden. Sådan er det.

Læs også: Rammer flest mænd: Her er seks tegn du ikke må ignorere

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jeg skylder dem mit liv

Aalborgenseren med sin mangeårige kone, Ninna, der også er hans manager. Arkivfoto: Cicilie S. Andersen

Annonce:

Trods Lars Lilholts mareridtsagtige sygdomsforløb på Skejby synes han, at han generelt er blevet godt behandlet af hospitalsvæsenet:

- Jeg var bare pisseuheldig. Jeg er stor fan af de kirurger, der opererede mig. Det er imponerende, hvad de kan. Jeg skylder dem mit liv. Og det er voldsomt, erkender han.

Dog mener Lilholt, at der manglede hænder på afdelingen:

- De er underbemandede, men jeg vil ikke brokke mig, for jeg er dybt taknemmelig. Og sygeplejerskerne puklede. Der var bare ikke nok af dem.

Til gengæld blev Lilholt støttet døgnet rundt af sine nærmeste:

- Min datter Luna, der læser medicinalkemi, tog et semester fri fra universitetet, da hun så, hvor syg jeg var. Hun flyttede ind på hospitalet og var der hver eneste nat, mens jeg var indlagt.

- Min kone var ved min side om dagen. Og det var hver eneste dag. 14 timers vagter.

Læs også: Her er kræftsymptomerne du ikke må ignorere

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Genoptræning på scenen

Lars Lilholt på hjemmebane i Nibe sidste sommer, hvor Danmark havde høj fodboldfeber. Foto: Per Lange

Lægerne gav Lars Lilholt lov til at turnere igen fra juni. Han har brugt koncerterne som genoptræning:

- Det har hjulpet mig meget at finde tilbage til normaliteten. Og det har virkelig været livsbekræftende at spille igen.

Annonce:

- Til den første koncert 3. juni i Tivoli Friheden i Aarhus stod der 10.000 mennesker. De vidste godt, jeg havde ligget på Skejby med kræft. Allerede da jeg kom gående mod scenen, klappede de.

Bandet tudbrølede

Midt i koncerten adresserede han sin sygdom:

- Jeg sagde, at for tre måneder siden lå jeg på Skejby og troede aldrig, jeg ville komme til at spille musik igen. Så begyndte de at klappe. I tre minutter var der kun klapsalver.

- Jeg blev meget berørt. Så berørt, jeg ikke kunne synge. Da jeg vendte mig om, stod hele mit orkester og tudbrølede.

Lilholt siger, han ikke springer ned fra et trommepodie længere, og han skal bruge en dag eller to på at komme sig efter en koncert.

I dag åbner han Tønder Festival, der er et af de sidste steder på årets sommertogt. Til efteråret drager Lilholt på soloturné. Derefter tager han på ferie. Det trænger han til.

Læs også: Fem grusomme kræftformer: Her er symptomerne, du ikke må overse

Billedgalleri af Per Lange

Fuld skærm