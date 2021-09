DR nægter: Boykotter ikke R. Kelly

Tilbage i 2019 valgte en lang række danske radiostationer at boykotte den amerikanske R&B-sanger R. Kellys musik og stoppe med at spille den på deres kanaler.

Bauer Media, der blandt andet ejer The Voice, Nova og Radio 100, var en af dem, der valgte at boykotte sangeren, der har det borgerlige navn Robert Sylvester Kelly.

Det skete, efter nye, grove anklager om pædofili, menneskehandel og seksuelle overgreb mod sangeren, der nok bedst er kendt for hittet 'I Believe I Can Fly', så dagens lys.

I den forbindelse nægtede DR dog at følge trop.

- De kanaler, der vil spille R. Kelly, de spiller R. Kelly, hvis de har lyst til det. Som udgangspunkt kan vi ikke bandlyse kunstnere, der ikke er blevet dømt for noget som helst. Det er R. Kelly ikke, uanset hvor mange ubehagelige indicier der måtte være, sagde P3's musikansvarlige, Mathias Buch Jensen, i den forbindelse.

Mandag blev R. Kelly dog dømt og kendt skyldig i blandt andet menneskehandel med seksuel udnyttelse for øje.

I denne tegning fra retssalen lytter musikeren R. Kelly til oplæsningen af mandagens kendelse. Foto: Elizabeth Williams/AP/Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix

Vil ikke censurere

Til trods for dommen vil DR dog fortsat ikke gå samme vej som eksempelvis The Voice og Nova og forbyde R. Kellys musik.

Det oplyser DR's radiochef, Anette Kokholm, i en mail til Ekstra Bladet.

'Som vi tidligere har sagt, arbejder DR ikke med censur eller lister over forbudte kunstnere, men selvfølgelig forholder vi os løbende til musikken og den kontekst, den indgår i,' skriver hun.

Hun oplyser videre, at det vil være en vurdering fra gang til gang, om det giver mening at spille R. Kellys musik.

'Der er altid tale om en redaktionel vurdering fra sag til sag, og om vi for eksempel skal undgå at spille konkrete sange i en periode. Det gælder også her, og redaktionerne tænker sig selvfølgelig sig om, hvis en kunstner for eksempel har fået en dom eller på anden måde er i søgelyset,' skriver hun og fortsætter:

'Overordnet set gælder det også, hvis der sker katastrofer eller dødsfald. Her vurderer redaktionen også, om vi i en periode skal undgå visse sange. Her tager vi både udgangspunkt i om indhold, sangtitel eller den konkrete kunstner kan stå skævt, hvis der for eksempel er tale om en tragisk begivenhed. De principper og vurderinger er også gældende i denne konkrete sag,' lyder det videre.

Flere danske radiostationer har for længst boykottet R. Kelly og hans musik. Foto: Frank Micelotta/AP

Ekstra Bladet ville gerne have haft et telefonisk interview med Anette Kokholm, men det har ikke været muligt. Derfor har det heller ikke været muligt for Ekstra Bladet at stille opfølgende spørgsmål.

