DR nægter: Vil stadig ikke boykotte ham

30 års fængsel.

Sådan lød dommen onsdag over den amerikanske rapper R. Kelly.

Dommen faldt ved retten i New York, efter R&B-stjernen i september blev kendt skyldig i blandt andet afpresning, menneskehandel og seksuelle overgreb.

Dommen på 30 års fængsel får dog ikke DR til at ændre deres beslutning om fortsat at spille R. Kellys musik på deres kanaler.

Så sent som onsdag, hvor R. Kelly fik sin dom, kunne man således høre sangerens megahit 'I Believe I Can Fly' på DR P5, og det vil man fortsat kunne i fremtiden.

Det oplyser DR i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

'Det er fortsat sådan, at DR ikke arbejder med censur eller lister over forbudte kunstnere. Vi forholder os selvfølgelig altid til den musik, vi spiller og den kontekst, den indgår i. Men det er en redaktionel vurdering, om vi for eksempel skal undgå at spille konkrete sange eller kunstnere i en periode', lyder det fra ledende redaktionschef i DR Kultur, Debat og Musik, Gustav Lützhøft.

I forbindelse med at rapstjernen blev kendt skyldig tilbage i september, oplyste DR på samme vis til Ekstra Bladet, at de ikke havde tænkt sig at boykotte R. Kelly og hans musik, og det har den lange fængselsdom ikke ændret på.

Andre kanaler dropper

Tilbage i 2019 valgte en lang række danske radiostationer ellers at boykotte R. Kellys musik og stoppe med at spille den på deres kanaler.

Bauer Media, der blandt andet ejer The Voice, Nova og Radio 100, var en af de kanaler, der valgte at boykotte sangeren.

'I vores optik er der nogle forbrydelser, der er så slemme, at vi ikke vil give airtime til folk, der står bag dem. Og det er pædofili, mord og voldtægt. (...) Det er et klart signal, at hvis der bare er en overvejende sandsynlighed for, at R. Kelly er skyldig, spiller vi ham ikke', lød det i den forbindelse fra Tobias Nielsen, der er ansvarlig for indholdet hos Bauer Media, til TV 2.

Også YouTube valgte at smide R. Kelly på porten, efter han blev kendt skyldig i de grove forbrydelser.

Men DR ønsker altså tilsyneladende ikke at gå samme vej.