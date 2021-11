Drew Sycamore og Andreas Odbjerg hyldet ved DMA

Der var to priser til henholdsvis Drew Sycamore og Andreas Odbjerg, da der lørdag aften blev uddelt statuetter ved Danish Music Awards.

De to kunstnere blev dermed aftenens helt store vindere. Drew Sycamore modtog prisen Årets Danske Solist samt Årets Danske Radiohit, som hun fik for nummeret '45 Fahrenheit Girl'.

Andreas Odbjerg blev belønnet for at have en finger med i spillet i adskillige hits, der har rumsteret i de danske øregange i løbet af året.

Han er nemlig blandt andet involveret i hits som Ericka Janes 'I Say Stupid Things' og Drew Sycamores '45 Fahrenheit Girl', og for det kvitterede DMA-akademiet med prisen som Årets Danske Sangskriver.

Odbjerg, der blandt andet selv har hittet med numre som 'I morgen er der også en dag' og 'Føler mig selv 100', modtog på aftenen også prisen som Årets Nye Danske Navn.

Også artister som The Minds of 99, Tessa og Artigeardit blev belønnet for deres musikalske præstationer ved prisfesten, der foregik i en hangar i Værløse ved København.

Rasmus Seebach spillede samtidig en helt central rolle til DMA, da han modtog Danish Music Awards' Ærespris.

Men der var også plads til at hylde både etablerede rappere og det boomende vækstlag ved DMA.

Artigeardit tog den prestigefyldte pris for Årets Danske Album, som han fik for 'Held & Lykke Med At Komme Hjem'.

KIDD løb med prisen for Årets Danske Streaminghit for 'Buongiorno', og kollektivet B. O. C, der består af Gilli, Benny Jamz og Kesi, fik prisen som Årets Danske Gruppe.

Tessa, der i 2020 vandt prisen som Årets Nye Danske Navn, blev hædret som Årets Nye Danske Livenavn.

Gruppen The Minds of 99 kunne hjemtage den tunge livekategori Årets Danske Livenavn for dens store september-koncert i et udsolgt Parken.

Prisen som Årets Danske Producer gik til Sylvester Sivertsen (SLY), der i dagens anledning var fløjet hjem fra Los Angeles for at hente en bronzestatuette for sit arbejde med blandt andet Dua Lipas 'We're Good', Shawn Mendes' 'Higher' og 'Live to Survive' af danske Mø.

Danish Music Awards 2021 er arrangeret af musikselskabernes brancheorganisation IFPI i samarbejde med TV 2.

Showet vises i sin fulde længde på TV 2 søndag klokken 21.05 og er tilgængeligt på TV 2 PLAY fra morgenstunden.