Drømmenavn til Roskilde

Amerikanske Chance the Rapper optræder fredag aften på Roskilde Festivals Orange Scene. Det fremgår af en netop offentligjort pressemeddelelse fra festivalen, der ikke lægger skjul på, at de er voldsomt glade over at have fået en underskrift fra den eftertragtede rapper i hus.

- Med Chance the Rapper kommer vi noget nær drømmenavnet til Orange Scene i 2019. Hans nye plade udkommer næsten samtidig med koncerten, og vi ved, at han samtidig forbereder et spektakulært og storladent show, der matcher det helt store fællesskab foran Orange Scene, lyder det fra Roskilde Festivals programchef, Anders Wahrén.

Aflyste i 2014

Da han var booket til Roskilde Festival i 2014, aflyste han sin koncert.

Aflysningen blev meldt ud blot otte minutter før planlagt start. I stedet trådte den danske dj Pelle Peter Jensen til og optrådte på scenen Avalon.

Det blev dengang meldt ud, at aflysningen skyldtes sygdom. Det blev dog ikke nærmere oplyst, hvad sygemeldingen skyldtes.

I 2016 modtog Chance the Rapper som den første en Grammy for en streaming-udgivelse, og det spraglede og gospel-inspirerede mixtape 'Coloring Book' blev samtidig det afgørende gennembrud for den nu 25-årige rapper.

I hjembyen Chicago er han desuden anerkendt for sit aktiviske fokus på at øge unges politiske bevidsthed, og han har doneret penge til byens nedslidte skoler og engageret sig i kampen for øget våbenkontrol.

Chance The Rapper på scenen med Barack og Michelle Obama i Chicago. Foto: AP

I øjeblikket lægger han sidste hånd på den længe ventede opfølger til 'Coloring Book', der er planlagt til at udkomme meget tæt på sommerens besøg i Danmark.

Ud over rapstjernen tilføjer festivalen i dag fem andre navne. Blandt andet den albumaktuelle singer-songwriter Sharon Van Etten og den Minneapolis-baserede rapper og sanger Lizzo.

Roskilde Festival offentliggør på et senere tidspunkt yderligere en håndfuld musiknavne samtidig med den endelige spilleplan.

Tidligere har festivalen afsløret, at blandt andet Bob Dylan, The Cure, Cardi B, Robyn, Travis Scott, MØ og Janelle Monáe skal spille i Roskilde.

Roskilde Festival varer otte dage fra lørdag 29. juni til lørdag 6. juli.