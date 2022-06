Dropper Roskilde Festival

Jack Harlow kommer alligevel ikke til at optræde på årets Roskilde Festival.

Det oplyser Roskilde Festival mandag formiddag i en pressemeddelse.

Her skriver de, at rapperen 'er nødsaget til at færdiggøre nogle musik- og filmindspilninger, han p.t. er involveret i til 'White Men Can't Jump', og det betyder, at han bliver i USA hele juni måned og således ikke kan gennemføre sin Roskilde-koncert.

Rapperen bliver erstattet af japansk-britiske Rina Sawayama, der bliver beskrevet som 'en poptastisk genrejonglør, hvis musikalske univers rummer alt fra nu-metal og skinnende megapop fra 00'erne til klublækre tracks, rap-rock og meget mere'.

Ifølge pressemeddelelsen har arrangørerne af Roskilde Festival store forventninger til Sawayama.

Til Ekstra Bladet uddyber programchef Anders Wahrén:

-Vi er naturligvis kede af, at Jack Harlow har aflyst alle sine koncerter i juni og dermed også hos os. Omvendt glæder vi os over, at vi så får mulighed for at præsentere japansk-britiske Rina Sawayama, en kunstner, som vi har fulgt et stykke tid og har meget store forventninger til. Jeg har selv lige oplevet hende på Coachella i Californien, hvor hun overstrålede flere af hovednavnene', siger han.

På Facebook bliver aflysningen og ikke mindst erstatningen af Jack Harlow modtaget noget blandet.

'Det bliver da ringere og ringere det musikprogram', skriver en i kommentarfeltet under nyheden på Roskilde Festivals Facebook-side.

'Lad os erstatte en populær amerikansk rapper med en japansk-britisk pop musiker, bragende idé', skriver en anden, mens en tredje jubler:

'Rina!! mega fedt.'

--------- SPLIT ELEMENT ---------

To deltagere i årets 'Paradise' fortæller i 'Der er brev', hvordan man dyrker sex på hotellet. Der er nemlig en række regler, der skal overholdes. Lyt med herunder eller i din podcast-app.