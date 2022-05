Droppet af Tivoli: Nu langer han ud

Kesi er skuffet over, at Tivoli har valgt at aflyse hans kommende optræden til Fredagsrock

Der var en trist nyhed til en række musikfans onsdag.

Tivoli valgte her at aflyse en række Fredagsrock-koncerter, hvilket betyder, at Kesi, Ude Af Kontrol og Kato ikke får lov til at gå på scenen i løbet af sommeren.

Førstnævnte, der skulle have spillet 15. juli, er ikke tilfreds med beslutningen.

'Jeg er rigtig ærgerlig over den forskelsbehandling, jeg og andre har modtaget, samt ærgerlig over Tivolis generelle håndtering af sagen,' skriver han i en story på Instagram og fortsætter med at lange ud efter Tivoli:

'Jeg ved, at jeg har et publikum, der respekterer og værner om hinanden. Det fortæller 10 års erfaring mig. Desværre har Tivoli ikke styr på deres sikkerhed endnu ... forhåbentlig får de det. Men af den årsag har de valgt at aflyse min koncert.'

Kesi havde ellers glædet sig til at optræde midt i København, men nu må han altså vente til sin sommerturné med at møde fans rundt omkring i Danmark.

Det bliver derimod Anne Linnet, der går på scenen i stedet for Kesi, mens Stine Bramsen og Freja Kirk afløser Ude Af Kontrol og Kato 16. september.

Kæmpe kaos

Aflysningerne kommer i kølvandet på en kaotisk omgang Fredagsrock tidligere i år.

Tidligere koncerter har været præget af tumult med både slåskampe, køkaos og fulde folk, der har klatret over hegnet til den gamle have.

Det har tidligere fået Tivoli til at aflyse koncerter med TopGunn, Kidd og Klumben. Og det er ikke tilfældigt, at det netop er hiphop-segmentet, som får kniven, da netop de koncerter især tiltrækker et ungt publikum.

- Vi har været nødt til at kigge på, hvad det er for en publikumssammensætning, vi får, sagde Frederik Wiedemann, kulturchef og underdirektør i Tivoli, tidligere onsdag.

- Nu og her er det udtryk for, at vi ikke vil have, at det bliver for vildt med den publikumsadfærd, vi har set i år, lød det også fra ham.

22. april gik det vildt for sig, da unge forcerede hegnet for at komme til Fredagsrock i Tivoli

