Drukorgie: Nu går det grassat

Ladvogne fyldt med flis, bumsede teenagere, der slæber kassevis af dåsebajere, og en tung dunst af friture.

Efter et par år med corona har landet festivalfeber igen.

Onsdag eftermiddag begyndte sæsonen i Jelling, og de første af 35.000 mennesker indtog pladsen iført vindjakke og ikke mindst kåd begejstring for musik og alkohol.

Jelling afholder altid årets første store festival. Det er her i den historiske stationsby i Sydjylland, at både musikanterne og gæsterne gør det, som halvdelen af nationen gør alle andre steder rundt omkring i kongeriget de kommende uger og måneder.

Indhente hyren

Stjernerne skal have indhentet alle de penge, de ikke fik tjent de to forgangne somre, og de har åbenbart ikke råd til at være eksklusive.

Hvis man mangler underholdning til sit sølvbryllup eller en polterabend, så ring til Suspekt, Tessa eller Drew Sycamore. De spiller i forvejen overalt.

Festivalen har fundet sted siden 1989 med hjælp fra lokalområdets mange frivillige. Foto: Per Lange

Hovednavnene på Jelling Musikfestival er officielt det britiske veteranband Duran Duran, men reelt Danmarks mægtigste musiknavn lige nu, The Minds of 99.

Samt naturligvis Tuborg og Tulip, der optræder overalt på græsarealerne.

Pladsen frister med nationalretter som bøfsandwich og hotdogs. For de eventyrlystne er der mexicanske, thailandske og græske boder. I etablissementet Alabama går de ansatte med cowboyhat.

Dobbelt kande

Kort før den lokale musikkonkurrence Quasar startede på Tribune Scenen, skar en rundsav gennem luften som tegn på, at festivalen kun næsten var klar.

- Er der styr på det? brummede en kontrollør, da et par politibetjente spadserede forbi.

- Det er stille og roligt, lød det stille og roligt fra ordensmagten.

Det varer næppe ved.

En af festivalens største barer hedder Spritten. De har ti shotsrør til 250 kroner og white russian på fad.

Man kan også få en dobbelt kande med Astronaut for kun 560 kroner. Den indeholder både vodka og diverse frugt og grønt.

DMI lover bygevejr og blæst med temperaturer mellem syv og 14 grader. Der er ikke noget at sige til, at vi har savnet de festivaler.