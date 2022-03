Dyb krise: Lider stort nederlag

HITLISTENYT: Lukas Grahams nye single, 'All Of It All', er endnu et flop i en lang række af kiksere

Engang blev alt, hvad Lukas Graham rørte ved til guld. Eller platin.

Nu er popbandets sange nitter.

Aktuelle 'All Of It All' er den seneste svipser i en lang række af flop de senere år. Singlen dumpede ind på 29. pladsen i sidste uge, og den er nu faldet til nummer 38.

'All Of It All' er Lukas Grahams første udspil i 2022. Sidste års 'Happy for You' og 'Call My Name' peakede henholdsvis på 30. og 33. pladsen.

Københavnerne har længe varslet udgivelsen af deres fjerde album, som har fået farven pink, og det kommer tilsyneladende i foråret.

Gruppen har indgået en sponsoraftale med et sydkoreansk telefonselskab, der hjælper med at afholde 'verdenspremiere' på albummet ved koncerter landet over i maj.

Lukas Grahams 'Blue Album' fra 2015 ligger stadig pænt på top 40, hvor det nu har tilbragt hele 346 uger.

Kæmpestor mand

Rollen som den største mand i dansk pop er i øjeblikket overtaget af Tobias Rahim, der åbenbart er den eneste, som kan slå Tobias Rahim på hitlisten.

Efter utrolige 15 uger helt på toppen med 'Stor mand' sender jyden sin landeplage ned på andenpladsen med sin nye single, 'Mucki Bar'.

Tobias Rahims debutalbum fra 2020 er nu tilbage på top 40. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Tobias Rahim arbejder for tiden på sit tredje album, og han kan opleves live både til foråret og på sommerens festivaler.

Albumlisten har også fået ny nummer et. Gilli har siddet på førstepladsen i seks uafbrudte uger med 'Carnival', men nu overtages positionen af noget andet musik til de helt unge.

Sangene fra børnenes nyligt afholdte MGP er nemlig i front efter tre uger på charten.

På hitlisten.nu ses den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg.

Næste uge rammer Andreas Odbjerg formentlig albumlisten med sit debutalbum, 'Hjem fra fabrikken'.