Ecstasy, kokain og hash: 21-årig anholdt på Roskilde

Inden festlighederne for alvor er gået igang med det storslåede musikprogram, er en 21-årig mand blevet sigtet og anholdt for salg af en større mængde narkotika med henblik på videresalg

For den gængse festivalgæst er det nok med papvodka, lunken appelsinjuice fra koncentrat eller bare en helt almindelig håndbajer til at gøre Roskilde Festival sjovere at være på.

For andre skal der tilsyneladende mere til.

Derfor er forskellige former for narkotika år efter år et tilbagevendende problem på festivalen, og som enhver økonomikyndig vil sige: Når der er efterspørgsel på noget, vil der også være nogen, der sælger for at efterkomme efterspørgslen.

Den forretningsmodel havde en 21-årig mand fra Stevns også tænkt sig frem til. Men tirsdag 17.41 kom den unge mands Roskilde Festival til kort, da han blev sigtet og anholdt for salg af narkotika.

Tidligere har politiet benyttet sig af narkohunde til at snuse sig frem til festivalens narkosyndere. Foto: Jakob Boserup

Det oplyser Midt- og Vestsjællands politi i døgnrapporten.

Politiet ransagede først mandens telt på festivalen. Her fandt man ifølge politiet 123 ecstasy-piller pakket i 123 poser til videresalg, 7 gram kokain pakket i 16 poser, 6 stk. 2C-B-tabletter og 27 gram hash.

Efterfølgende valgte politiet at ransage mandens folkeregisteradresse på Stevns og fandt yderligere 48 gram hash, oplyser Maria Sander Hansen, kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- 48 gram af de 75 blev fundet på folkeregisteradressen, siger hun og tilføjer:

- Mens resten er blevet fundet på festivalen. Og fordi de 123 ecstasy-pillerne er fundet opdelt enkeltvis, kan vi antage, at det er tiltænkt videresalg.

Sidste år var Roskilde Festival ikke ramt af de store narkotika-problemer, tværtimod faktisk.

Men tilbage i 2015 og i 2016 var ordlyden en anden, da Ekstra Bladet skrev om 'Narkohunde på Roskilde Festival'. Her optrappede politiet jagten på den florerende narko og tog menneskets bedste ven i brug for at komme festivalens narkoforbrug til livs.