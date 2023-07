Efter 15 år: Nu kommer de endelig til Danmark

Hvis du elsker at skråle med på hits som 'Sucker', 'What A Man Gotta Do' og 'Waffle House', så er der godt nyt.

Boybandet Jonas Brothers kommer nemlig langt om længe til Danmark.

Det afslører Live Nation i en pressemeddelelse.

Bandet giver 20. maj 2024 koncert i Royal Arena som led i deres 'Five Albums. One Night'-turné, hvor de netop har annonceret 27 nye shows i Europa, Australien og New Zealand.

I alt fører turnéen, hvor de vil spille deres største hits fra deres fem albums, bandet forbi 20 lande fordelt på 90 shows det næste års tid.

Turnéen starter 12. august med to udsolgte koncerter på Yankee Stadium i New York, og turnéen bringer blandt andet Jonas Brothers forbi storbyer som Paris, Milano, London og Sydney.

Sidst Jonas Brothers gav koncert på dansk jord var tilbage i 2009, hvor de spillede op til dans i Aalborg.

Jonas Brothers 'Five Albums. One Night'-tour bringer dem forbi Danmark. Foto: PR

Annonce:

Har vundet adskillige priser

Jonas Brothers består af de tre amerikanske brødre Kevin, Joe og Nick Jonas. De fik deres gennembrud i 2008 på Disney Channel, hvor de blandt andet var med i filmen 'Camp Rock'.

Bandet har siden udgivet fem albums.

I 2013 besluttede de sig dog for at gå hver til sit og forfølge deres egen karriere.

I 2019 annoncerede gruppen så deres comeback med singlen 'Sucker', som ryddede hitlisterne. Samme år udgav de dokumentaren 'Chasing Happiness', hvor seerne blandt andet blev klogere på, hvorfor de havde valgt at tage en pause fra bandet.

- Vi brugte nærmest et år på terapi, hvor vi fik arbejdet på nogle ting, og vi fandt ud af, hvordan det næste kapitel skulle se ud. Vi blev nødt til at være virkelig åbne og ærlige. Der var nogle ting fra fortiden, som gik os på – endda også i vores optrædener, sagde Nick Jonas, da brødrene besøgte 'The Late Late Night Show With James Corden' i forbindelse med genforeningen.

Kort efter udgav de deres første album i ti år, 'Happiness Begins', som de turnerede med i 2019 og 2020.

I kølvandet på ‘Happiness Begins’ høstede Jonas Brothers et væld af priser, herunder tre trofæer i kategorierne 'Top Duo/Group', 'Top Radio Songs Artist' og 'Top Radio Song' for 'Sucker' på 2020 Billboard Music Awards.

Det officielle billetsalg til Jonas Brothers' koncert i Royal Arena starter fredag 4. august kl. 10.00.