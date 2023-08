Efter 17 år: Dansk gruppe gør comeback

De var en del af lydtæppet med hits som 'She Cries' og 'Stuck in My Heart'. Forankret i 00'ernes popkultur knuste bandet C21 hjerter, toppede hitlisterne og solgte plader i 14 lande.

Nu er de tilbage.

Duoen C21 bestående af Søren Bregendal, som også er kendt for hitserien '2900 Happiness', og David Pepke gør nemlig comeback på musikscenen med ep'en 'Stay Pop pt. 1' efter 17 års pause.

Det annoncerer bandet i en pressemeddelelse.

- Vores venskab og fælles passion for musik har nu bestået i 25 år. Derfor var det mere et spørgsmål om, 'hvornår' frem for 'om' vi ville ud og spille igen, lyder det fra duoen i pressemeddelelsen.

- Vi havde en snak for halvandet år siden og mærkede efter i nogle dage, og vi vendte begge tilbage med et rungende ja, fortsætter de to musikere.

Brug for tid væk

I de 17 år, der er gået, siden C21 sidst stod på en scene, har de to herrer haft gang i flere forskellige projekter.

Søren Bregendal har både lavet andre musikprojekter, blandt andet Lighthouse X, som vandt det danske melodigrandprix i 2016, og lavet film og tv-serier, såsom '2900 Happiness', 'Klassefesten' og 'Far til fire'.

Sådan så C21 ud tilbage i 2003. Dengang var duoen en trio med Esben Duus som det tredje medlem. Han forlod gruppen i 2005. (Arkivfoto). Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

- Jeg havde dog også for en tid brug for at være væk fra rampelyset, siger han i pressemeddelelsen.

For to år siden gjorde han comeback som skuespiller, og det skete med en rolle i den emmynominerede Netflix-serie 'Emily in Paris'.

Aftjente værnepligt

David Pepke aftjente sin værnepligt, kort efter at C21 spillede deres sidste koncert. Siden har han taget en uddannelse og haft en række forskellige job.

- Sidenhen har jeg blandt andet drevet min egen møbelvirksomhed, og så har jeg stiftet familie. Min kæreste og jeg har to vidunderlige piger, som er og bliver vores største bedrift, fortæller David Pepke.

Han har dog ikke sluppet musikken helt, i de år han har været væk fra mikrofonen. I jagten på at blive en bedre sangskriver rejste han alene tværs over USA med sin guitar.

Nu er han tilbage sammen med sin musikalske makker Søren Bregendal.

Flere album på vej

'Stay Pop pt. 1' er, som navnet antyder, den første i rækken af flere ep'er, som C21 vil udgive over de kommende år.

Sammen drager C21 ud på landevejen med gruppens største hits fra 00'erne krydret med nye pophymner, der, som bandet siger, 'er skabt fra hjertet og klar til hitlisterne'.

- Vores mål er at holde en kæmpe popfest for alle pophjerterne derude. For os opstår magien på kanten mellem scenen og publikum, så vi skal ud og spille en masse koncerter, lyder det fra C21.

Førstesinglen 'Tricks' fra den kommende ep, der består af syv nye numre, udkommer den 15. september på alle streamingtjenester.

