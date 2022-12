Efter aflysning: - Det er et kæmpe tab

Tirsdag eftermiddag kom nyheden om, at Langelandsfestival i 2023 er blevet aflyst.

'Efter lange og nøje overvejelser er vi nået frem til, at det desværre ikke kan lade sig gøre at afvikle Langelandsfestival 2023 økonomisk forsvarligt,' har festivalen meddelt i et opslag på Facebook og i en meddelelse på festivalens hjemmeside.

Bubber, der har været konferencier på Langelandsfestivalen gennem en længere årrække, er trist over, at festivalen nu er blevet aflyst. Han kalder det et kæmpe tab.

- Langeland har jo været en tradition lige siden 1991. Vi holdt 30-års jubilæum sidste år, hvor folk, der var kommet stort set alle år, troppede op. Det er jo ligesom en lille familie. Det er de samme frivillige, medarbejdere og folk, der er kommet igen og igen, siger Bubber til Ekstra Bladet.

Annonce:

- De unger, der er opvokset med forældre, der er kommet på festivalen, kommer også på Langeland. Det er en tradition, der kører videre. Så for rigtig mange mennesker er det en af de festivaler, der har været 100 procent familieorienteret i alle årene. Derfor er det et kæmpe tab.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der bliver ingen Langelandsfestival i 2023. Foto: Anthon Unger

Ligesom tomhed

Planen var ellers, at Bubber atter skulle optræde som konferencier i år på Langelandsfestivalen, men det kommer altså ikke til at ske. Og det har Bubber ikke helt forstået endnu.

- Aflysningen er ligesom en tomhed, som ikke rigtig helt er forstået endnu. For når jeg kigger tilbage på alle de somre, jeg har stået på Langeland, alle de oplevelser, jeg har haft dernede - både musikalsk og underholdende - kommer det hele til at virke meget tomt, at man ikke skal sige 'Hvad så Langeland' mere, lyder de afsluttende ord fra Bubber.

Langelandsfestivalen havde 30-års jubilæum i 2022, og det var samtidig første gang, at der kunne blevet afviklet festival efter coronanedlukningen. Festivalen oplyser, at de havde en klar forventning om at kunne hente det tabte efter nedlukningen.

Annonce:

Men sådan blev det altså ikke. Festivalen beretter nemlig, at de ikke har kunnet sælge nok billetter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Allan K. Pedersen fortæller, at det ikke har været en nem beslutning at lukke festivalen. Foto: Lars Poulsen

Svær beslutning

Festivaldirektør Allan K. Pedersen, der har stået i spidsen for festivalen siden 2006, ærgrer sig over, at det ikke længere kan løbe rundt.

'Det har altid været en stor glæde for mig at lave Langelandsfestival, og selvom økonomien har været svingende, har jeg altid troet på konceptet. De senere års udfordringer, markedet og fremtidsudsigterne som sådan har dog udfordret mig i den tankegang,' udtaler han og understreger, at det ikke har været en nem beslutning at lukke festivalen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Langelandsfestivalen, men den presseansvarlige oplyser, at man ikke ønsker at tilføje yderligere på nuværende tidspunkt.

Bubber om familiestrid: - Det gør ondt helt ind i sjælen