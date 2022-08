Efter aflysning: Kommer til Danmark alligevel

Torsdag sad tusindvis af danske Harry Styles-fans formentlig skuffede tilbage, da de modtog en mail fra Ticketmaster om, at popidolets koncert, der skulle have været afviklet 3. juli 2022 i Royal Arena, officielt blev aflyst.

I første omgang måtte koncerten aflyses få timer inden afholdelse, da en mand skød og dræbte tre personer i storcenteret Field's lige ved siden af Royal Arena.

Dengang blev det meldt ud, at man ville arbejde for at finde en ny dato til koncerten i det københavnske, men det var altså ikke muligt.

Nu er der dog gode nyheder til de Harry Styles-hungrende fans. Harry Styles kommer nemlig alligevel til Danmark lørdag 13. maj 2023, hvor han giver koncert i Casa Arena i Horsens, oplyser Live Nation i en pressemeddelelse.

Harry Styles har også selv annonceret det på Instagram.

Dermed er der heller ikke lang tid til, at de mange fans skal sidde klar ved computeren. Det er nemlig allerede om en uge, fredag 2. september kl. 10, at billetterne bliver sat til salg.

Mange fans var allerede på plads i Royal Arena, da koncerten blev aflyst. Foto: Ekstra Bladet

Nu på stadion

Denne gang bliver det de sjællandske fans, der skal tage den lange tur, og de jyske fans, der får lov til at blive på hjemmebane.

Og det bliver faktisk en hjemmebane. Casa Arena er nemlig til daglig hjemsted for AC Horsens, og dermed kan koncergæsterne - trods navnet - se frem til en vaskeægte stadionkoncert.

Det er ikke kun i Danmark, Harry Styles kommer på besøg en ekstra gang. Der er blevet tilføjet hele 19 koncerter i Europa, to i USA og en mere i Brasilien.

Det er dog de danske fans, der får glæden af Harry Styles først, når han endnu engang besøger Europa, hvorefter han tager videre til Tyskland.