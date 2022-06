Efter bøderegn: 163 klip og to mistede kørekortet

Trafikken var det største problem for politiet under første dag af Roskilde Festival, hvor det blev til en solid bunke klip og to betingede frakendelser af førerretten

Fartgrænserne var nedsat på strækningen omkring Roskilde Festival, og det var tilsyneladende svært for mange bilister at forstå.

I hvert fald kunne 925 af dem ikke finde ud af at overholde fartgrænserne, og 163 af dem fik et klip i kortet, mens to fik en betinget frakendelse af kørekortet.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi søndag.

Fra 10.43 lørdag formiddag og frem til 16.03 lørdag eftermiddag stod en fotovogn placeret på strækningen, og det blev særdeles indbringende for politiets bødekasse.

Den højeste hastighed målt lød på hele 158 km/t, hvor grænsen ellers var 80 km/t.

Ud over de mange fartovertrædelser blev der også skabt store køer på vejene helt ind ved festivalen, hvor gæster blev læsset af. Det skyldtes ifølge politiet, at flere bilister holdt ind til siden og satte gæster af, selvom der var skiltet med standsning forbudt.

Nordmand på stationen

Derudover var der ikke de store hændelser for politiet - en enkelt mand kom med på stationen, da han nægtede at oplyse, hvem han var. På stationen fortalte manden, der viste sig at være fra Norge, hvem han var, og han blev løsladt igen.

En meget fuld mand blev desuden kontaktet af politiet, fordi han havde skrammer i ansigtet, men han var for fuld til at oplyse, hvordan de var opstået. Så han blev sendt til samaritterne på festivalen og opfordret til at kontakte politiet, når han var blevet ædru, hvis han ville anmelde noget.