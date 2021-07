Efter coronasmitte: Må aflyse koncert

Det er ikke mange koncerter, de musikglade danskere har kunnet forlyste sig med det seneste halvandet år, og nu er der en mindre i vente.

Det sker, efter den danske rapper Kesi er blevet smittet med coronavirus og derfor ikke kan optræde som planlagt på Musik i Lejets Sommersol fredag.

Det oplyser Musik i Lejet i en pressemeddelelse.

'Vi må desværre meddele, at Kesi er testet positiv for corona ad to omgange og har derfor været nødsaget til at melde afbud til fredagens koncert på Musik i Lejets Sommersol. Musik i Lejet ønsker selvfølgelig Kesi god bedring', lyder det i pressemeddelelsen.

Der er dog stadig koncerter på fredagens program, som koncertgængerne kan se frem til.

Blandt andre rapperen Tessa og dj Emil Lange er klar til at indtage scenen - med forstærkning.

'Når en afmelding rammer, skal der tænkes hurtigt. Derfor har Emil Lange nu kaldt på forstærkning, og hele venneflokken står klar til at gøre fredagens aften helt uforglemmelig. Koncerten bliver spækfyldt med overraskelser fra øverste hylde', oplyser festivalen i pressemeddelelsen.

Den populære danske rapper Branco er anderledes dårlig til at drive forretning. Her kan du læse Ekstra Bladets afsløring af de suspekte konkurser, han har været involveret i.