Efter dødsfald: Dansk band sætter ord på sorgen

I maj måned sidste år døde forsangeren i det succesfulde danske band Liss.

Siden har de tre resterende medlemmer af gruppen, der blandt andet har spillet på Roskilde Festival, NorthSide og Smukfest, trukket sig tilbage for at forsøge at bearbejde deres store sorg.

Men nu har Villads Tyrrestrup, Vilhelm Strange og Tobias Laust brudt tavsheden.

I et opslag på Facebook sætter de ord på den ubærlige sorg, der ramte dem, da Søren Holm gik bort.

'Kære allesammen. Det er næsten et år siden, vi mistede Søren. I tiden efter har vi trukket os tilbage med venner og familie og værnet om kærligheden til hinanden og vores elskede ven', skriver de og takker for alle de kærlige og varmen hilsner, både de og Søren Holms familie har fået i forbindelse med dødfaldet.

Søren Holm var forsanger i Liss frem til sin død. Foto: Casper Dalhoff

Samtidig sætter de ord på, hvorfor Søren Holm mistede livet bare 25 år gammel - selvom det er svært.

'Det er svært at fortælle om, hvad der er sket. Søren mistede livet til selvmord. Han havde kæmpet med sit mentale helbred i flere år. Det var et kæmpe chok for os allesammen, og vi har stadig svært ved at forstå, hvad der er sket', skriver de og beskriver Søren Holm som et utrolig kærligt menneske, der bekymrede sig meget om andre.

'Vi savner ham hver dag, og vi ville ønske, at han havde fortalt os, hvordan han havde det, så vi kunne have hjulpet ham. Konsekvenserne af selvmord er ubeskriveligt hårde for dem, som bliver efterladt', skriver Villads Tyrrestrup, Vilhelm Strange og Tobias Laust, der efter at have sundet sig og tænkt sig grundigt om har truffet en musikalsk beslutning for deres fremtid.

'Inden Søren gik bort, havde vi færdiggjort en plade, der var klar til udgivelse. Siden vi startede Liss for 7 år siden har det været et mål for os at skabe et fuldlængde-album. Sammen med Sørens familie har vi besluttet at dele den musik med jer over det næste stykke tid. Søren var utrolig stolt af det, vi havde skabt. Han lagde så meget liv og sjæl i musikken, og det vil for altid leve videre' skriver Liss og slutter med et 'kærlig hilsen Villads, Vilhelm og Tobias'.

Du kan læse hele bandets opslag her:



Søren Holm gik bort 25. maj sidste år, og to dage senere valgte bandet at dele den tragiske nyhed på deres sociale medier.

'Vores elskede Søren er tirsdag 25. maj pludseligt blevet taget fra os,' skrev de i opslaget.

'Vi er knuste og i chok. Sammen med Sørens familie beder vi om fred og ro til at sørge,' stod der videre i opslaget, som var underskrevet af de tre resterende bandmedlemmer, Villads, Vilhelm og Tobias.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar til det seneste opslag fra Liss.