Efter druk-skandale: - Håber, vi har taget revanche nu!

Da Gilli senest var på Aiasound, blev han så plakatstiv på scenen, at selv hans ene bandkollega Kesi blev tosset på ham. Sent torsdag gjorde han det godt igen - og blev tilgivet af vennerne

'Plørefuld: Saboterer koncert'.

Således lød overskriften fra Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo, da superstjernen Gilli drak sig helt i hegnet under vildt kaotisk og højst usædvanlig optræden med musikprojektet B.O.C i august 2021.

Dengang hed Aiasound Øresound og foregik for nedsat kraft grundet coronarestriktioner, men der var tilsyneladende ingen restriktioner i trekløverets interne bar.

Gilli var således så beruset under koncerten, at især Gillis ene bandmakker Kesi åbenlyst var højst utilfreds med Gillis opførsel på scenen.

Tredje mand i projektet er Benny Jamz.

Sådan så det ud i 2021, da en stangstiv Gilli var på det, der dengang hed Øresound. På Aiasound torsdag var han tydeligvis på vandvognen. Foto: Per Lange

Vennerne var med

Både Benny Jamz og Kesi var med på scenen torsdag aften på Tiøren på Amager under nummeret 'Ibiza', og en Gilli i højt (spille)humør var tilsyneladende glad for at kunne vende tilbage til festivalen i noget mere sober tilstand.

- Jeg håber, vi har taget revanche nu! lød det således fra Gilli til publikum, da det sidste nummer var overstået.

En mere moden og glad Gilli - nu med fuldskæg - i højt humør ved sit comeback på Tiøren. Foto: Per Lange

Gilli på scenen. Foto: Per Lange

Helt væk

Udtalelsen fra scenen var en helt tydelig reference til den pinlige hændelse for to år siden, hvor alt gik op i hat, briller og Belvedere-vodka for Kian Rosenberg Larsson, som han retteligt hedder på dåbsattesen.

Eller som Thomas Treo, der kaldte Gilli for 'helt væk', beskrev det:

'Showet udviklede - og indviklede - sig til et farcelignende optrin, i takt med at Gilli gik fra at være fuld til plakatfuld, og i showets sidste halvdel forsøgte en åbenlyst irriteret Kesi flere gange at få makkeren til at tage sig sammen ved at råbe ham ind i knolden.'

'Det hjalp nul. Til sidst nægtede den på det tidspunkt uforståeligt snøvlende Gilli at forlade scenen, og konferencier Melvin Kakooza måtte nærmest slæbe en af dansk musiks største stjerner væk fra det måbende publikum.'

Der var godt proppet helt oppe foran, da Gilli lagde vejen forbi Amager - umiddelbart ædru. Foto: Per Lange

Tilgivende gestikulation

Torsdag aften var det en langt mere seriøs og ikke mindst ædru Gilli, det unge publikum fik at se, og det glædede tydeligvis Kesi, der så nærmest helt tilgivende ud og gestikulerede mod Gilli med et kropssprog, der signalerede 'hey - du er tilbage'.

Med en tilgivende arm rundt om Gilli signalerede Kesi at 'alt er okay nu'. Foto: Per Lange

Trekløveret B.O.C samlet igen under Gillis koncert. Til venstre Benny Jamz og i midten Kesi. Foto: Per Lange

Koncerten blev overværet af en pæn skare på flere tusinde - en stærk kontrast til Aiasound tidligt på dagen, hvor nærmest ingen mennesker fandt vej til åbningen af festivalpladsen.

