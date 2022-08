Efter Ed Sheeran-kaos: Vi beklager meget

Ekstra Bladet har fredag aften og lørdag morgen modtaget flere henvendelser fra koncertgæster, der efter fredagens Ed Sheeran-megakoncert på Amager havde en særdeles kaotisk tur hjem med metroen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger følte flere sig fanget i de propfyldte tog, der fik problemer og holdt stille på grund af en strømafbrydelse cirka halv tolv om aftenen. Det medførte, at tre tog fyldt med passagerer strandede på strækningen.

Herefter måtte de mange passagerer forlade togene og bevæge sig til fods til de nærmeste stationer.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger fik en enkelt passager det så dårligt, at vedkommende måtte have hjælp af en Metro-steward.

Kilder oplyser til Ekstra Bladet, at der på et tidspunkt var 500-600 meter kø til metroen, og andre fortæller, at de er rasende over at have være 'fanget' i de stopfyldte metrovogne og følte sig utrygge ved efterfølgende at skulle gå langs metro-skinnerne.

40.000 mennesker er et stort antal - specielt når en meget stor del af dem forsøger at komme hjem med samme metrolinje. Foto: Henning Hjorth

Beklager meget

Metro Service fortæller til Ekstra Bladet, at man er fuldt ud klar over, at nogle passagerer har haft en dårlig oplevelse.

'En strømafbrydelse på M2 medførte sent i aftes, at tre tog strandede på strækningen. Der blev straks sendt personale af sted for at hjælpe passagererne ud og få dem sikkerhedsmæssigt forsvarligt frem til den nærmeste metrostation, lyder det i et skriftligt svar, der fortsætter:

'Togene blev tømt for passagerer så hurtigt, som det var muligt, men nogle passagerer måtte desværre vente meget længe. Vi forstår godt, at folk har haft en dårlig oplevelse, og det beklager vi meget. Vi er i fuld gang med at undersøge, hvad der var årsag til strømsvigtet, og hvordan det kan håndteres bedre en anden gang'.

Hverken Metro Service eller Metroselskabet har ønsket at stille op til mundligt interview.

Fredagens koncert var den tredje ud af fire koncerter for 40.000 publikummer. I alt kommer cirka 160.000 personer til at opleve den britiske trubadur i løbet af de fire aftener, hvilket er danmarkshistorisk.