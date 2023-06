Efter Ekstra Bladets afsløring: Nu bekræfter de det

Nu bekræfter Tinderbox det, som nærværende medie allerede kunne afsløre fredag: Danske The Minds of 99 afløser Black Eyed Peas, der har meldt afbud til årets festival på Fyn

'The Minds of 99 erstatter Black Eyed Peas på den fynske festival Tinderbox, erfarer Ekstra Bladet'.

Sådan lød det i går, da vi i nærværende medie afslørede, at det bliver populære The Minds of 99, der indtager Blå Scene på den fynske festival torsdag 22. juni klokken 22.45.

Det viser sig at være helt korrekt, for nu bekræfter Tinderbox i en pressemeddelse, at den skam er god nok:

The Minds of 99, der også lagde den fynske festival ned i fjor, afløser Black Eyed Peas.

Annonce:

- Det er klart, at vi er rigtig ærgerlige over, at Black Eyed Peas, som jo var et af vores internationale hovednavne i år, har meldt afbud. Men når det så er sagt, så er vi utroligt glade for, at The Minds of 99 kunne træde til med så kort varsel. De beviser gang på gang, hvorfor de er et af landets mest hyldede livebands, og så er de et af de absolut mest ønskede navne til Tinderbox, udtaler festivaldirektør Brian Nielsen i pressemeddelelsen.

The Minds of 99 med Niels Brandt i forgrunden gav en mindeværdig koncert på Tinderbox i fjor. Nu skal de forsøge at gentage kunststykket. Billedet er fra en koncert i 2021 i Royal Arena. Foto: Per Lange

Heartland-koncert skulle overstås

Spørgsmålet er dog hvor kort varsel, der egentlig er tale om. Som vi også skrev fredag, har aftalen med The Minds of 99 således, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, været klar relativt længe.

Tinderbox har dog ikke før lørdag kunnet røbe bookingen af tidens vel nok største danske band, fordi The Minds of 99 fredag aften optrådte på midtfynske Heartland.

Her risikerede man nemlig at miste billetsalg, hvis fans fik kendskab til, at de også vil kunne opleve gruppen i Odense om ganske kort tid.

The Minds of 99 er lørdag desuden topnavn på udsolgte Rock Under Broen i Middelfart, så bandet ender altså med at optræde tre gange på Fyn i løbet af blot 14 dage.

Flere aflysninger

Det er ikke kun Black Eyed Peas, der har gjort livet surt for Tinderbox.

Annonce:

Også gravide Jada, den engelske stjerne Raye samt to af de mindre internationale navne har måtte aflyse deres planlagte shows på årets festival. Erstatninger er dog fundet.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har været stærkt udfordret i år hvad angår aflysninger sammenlignet med sidste år, hvor vi kun havde en enkelt. (...) Vi er meget glade for de erstatninger, vi har fundet, men håber selvfølgelig, at vi ikke skal ud og finde flere. Og så glæder vi os bare til at få skudt årets Tinderbox i gang. Vi er klar!, siger Brian Nielsen.