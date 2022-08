Efter Field's-skyderi: Harry Styles-koncert aflyses nu helt

Det kan ikke lade sig gøre at finde en ny dato til en koncert med Harry Styles i Royal Arena, efter koncerten blev aflyst i forbindelse med skyderiet i Field's tidligere på sommeren.

Det oplyser Ticketmaster i en mail til alle, der havde billetter til koncerten.

Her skriver de, at alle, der havde billetter til koncerten, som skulle være fundet sted 3. juli, kan få deres penge tilbage.

'Vi har siden den oprindelige koncertdato, 3. juli 2022, arbejdet på at finde en ny dato i Royal Arena. Det er desværre ikke lykkedes, og vi er derfor nødsaget til at aflyse koncerten,' skriver Ticketmaster i mailen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Der er dog en enkelt god nyhed til Harry Styles' fans. Ticketmaster oplyser nemlig om, at ved annonceringen af en ny Harry Styles-koncert i Danmark, vil de som de første få mulighed for at købe billetter via et 'ekslusivt presale'.

Sendte hilsen

På dagen for tragedien i Field's, hvor en mand skød og dræbte tre personer samt sårede flere andre, sad mange tusind fans allerede klar i Royal Arena for at høre idolet.

Det blev dog ikke til noget, og de mange fans måtte vente i timevis, før de trygt kunne forlade arenaen.

Mange fans sad og ventede i Royal Arena, inden de kunne forlade den. Foto: Ekstra Bladet

Efterfølgende sendte den tidligere One Direction-stjerne på Twitter en hilsen til sine fans og de københavnske borgere.

'Mit hjerte er knust sammen med de københavnske borgeres. Jeg elsker denne by. Folk er så varme og fulde af kærlighed. Jeg er knust på vegne af ofrene, deres familier og alle, der lider,' skrev han og fortsatte:

'Jeg er ked af, at vi ikke kunne være sammen. Pas på hinanden'.