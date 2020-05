Efter fredagsbrag: Her er vores ultimative drøm

Scarlet Pleasure leverede fredag aften et brag af en fest, da de på lidt under 30 minutter gav den gas for Ekstra Bladets læsere, der kvit og frit kunne følge med.

Her stod den på både kendte og nye numre, da Scarlet Pleasure spillede 'Better', 'Limbo', 'Flying', 'Deja Vu', 'SOS', 'What A Life' og '24/7'

Efter koncerten, der fandt sted på kunstmuseet Arken midt i udstillingen 'We are the Alaskan tourists' af kunstneren Paola Pivi, satte Emil Goll, Joachim Dencker og Alexander Malone sig ned for at besvare en del af de mange spørgsmål, som læserne havde mulighed for at stille dem.

Svarene kan I læse herunder:

Helt vilde seere: Gense fremragende Scarlet Pleasure-koncert

Scarlet Pleasure formåede at sætte gang i festen fredag aften. Foto: Per Lange

Hvorfor hedder jeres kommende album Garden? Og hvornår udgiver I det?

- Det hedder Garden, fordi vi synes, det er et godt billede på, at man som menneske går gennem mange sæsoner og er i evig forandring - ligesom en have. Vi synes også, at det på en måde beskriver den proces, det har været at skrive albummet.

- Så vi synes, det føles som en god betegnelse for stemningen. Alle fire sæsoner er repræsenteret - både efterår, vinter, forår og sommer. Og hvornår vi udgiver det? Det gør vi snart. Til sommer.

Hvilket ord vil I bruge til at beskrive jeres kommende album?

- Ærligt.

Hvilke kunstnere er I inspireret af?

- Lige for tiden er vi meget inspireret af den spanske sanger Rosalia. Vi er også inspireret af alle vores gamle barndomshelte: Red Hot Chili Peppers, The Strokes, Arctic Monkeys og The Beatles - altid The Beatles. Vi har aldrig ikke været inspireret af The Beatles.

Hvad er jeres ultimative karrieredrøm?

- Det er at føle, at vi hele tiden udvikler os, og at vi føler, at vi hele tiden kan blive ved med at lave noget nyt, der rører en, så det bliver ved med at være fyldestgørende for en. Det skal være sådan, at man hele tiden er i en proces.

- Vi vil også gerne kunne gøre det samme for folk, så de også bliver rørt. Det er den ultimative drøm.

Hvilken sang er I mest stolt af?

- 'SOS' er faktisk et meget godt bud. Det lyder lidt corny, men da vi spillede den i øvelokalet som optakt til det her (koncerten, red.), følte vi virkelig, at det var som om, at et andet band havde skrevet den - et stort band. Det føltes så naturligt at spille den, så lige nu har vi stor optur over at få lov til at spille den live.

- Man er tit stolte af det nye, men det føles på en anden måde med denne. Det føles som et nummer, der virkelig er kommet for at blive. Vi er også meget stolte af det nummer, der hedder 'Unreliable', som har lidt af det samme. Selvfølgelig også 'Limbo' og 'Deja Vu'. Men vi er stolte af det meste - ellers havde vi ikke udgivet det.

Se også: Scarlet Pleasure: - Det er ligesom første skoledag

Hvad er jeres yndlingsnummer - både eget og andre kunstnere?

- Vores eget har vi lidt svaret på lige før, men i forhold til andre ... Det er svært. 'Strawberry Fields Forever' (med The Beatles, red.) er altid inspirerende. 'Could You Be Loved' med Bob Marley og 'Rock With You' med Michael Jackson. Det er tre vildt gode klassikere, og vi kører meget med klassikere. Der er sikkert også et nyt nummer, vi kunne nævne. Alt med Frank Ocean.

Hvorfor spiller/synger I aldrig ’Mirage’ til jeres liveoptrædener?

- Ja, det er lidt tid siden, men vi tog den tilbage for et par år siden - i 2018. Jeg tror helt sikkert, at vi kommer til at spille den igen. Det er et dejligt nummer - især live. Godt spørgsmål. Det tager vi til efterretning, og vi spiller den snart igen.

Hvilken kunstner ville I elske at lave et nummer med (levende eller døde)?

- Hvis man kunne få lov til at jamme med Lennon og McCartney (John Lennon og Paul McCartney fra The Beatles, red.) ... det kunne man lære virkelig meget af. Kurt Cobain eller Kanye West også. Der er så mange.

Hvordan vil I beskrive jeres kommende album? Hvad skal vi glæde os til?

- Mange af sangene er skrevet ud fra det, at de skal kunne spilles i et øvelokale. Så de er lavet meget på den præmis, at de er skåret ind til benet, så det bare er sange - og ikke så meget produktion. Det er en af kernerne i forhold til måden, som instrumenterne er på.

- I forhold til tekstuniverset har vi også prøvet at skrive fra et ærligt sted, så vi følte, det var noget, alle kunne relatere til. Det er mere personlige sange, og så synes jeg, at man skal glæde sig til, at der ikke er fillers - kun killers.

- Det er også sjovt, fordi det er et lidt flydende album, fordi der kommer syv numre i første omgang, og så kommer der løbende numre på. Vi har faktisk ikke engang skrevet det færdigt endnu. Vi skal finde ud af, hvad det mangler, og hvad sommeren giver os af stemninger. Vi har en masse ting liggende, der kan udgøre næste del, men som udgangspunkt er det et levende album, der bliver til henad vejen.