Efter fredagschok: - Som hovedløse høns

Massevis af mennesker er ærgerlige over, at Tivoli har valgt at aflyse denne uges Fredagsrock på grund af uroligheder. Nu skydes der med skarpt efter uromagerne

For festglade danskere blev Fredagsrock desværre til et fredagschok.

Tirsdag oplyste Tivoli, at denne uges Fredagsrock 6. maj er blevet aflyst på grund af de seneste ugers kaos til forlystelsesparkens koncerter.

Nyheden har fået massevis af mennesker til tasterne på de sociale medier, hvor den yngre aldersgruppe ikke får de pæneste ord med på vejen for at spolere den festlige koncert.

Så TopGunn kommer hverken til at synge 'Lågsus For Evigt' eller 'Kongens Have', og Kidd må gemme 'Buongiorno' til en anden god gang.

24-årige Lucca Muxoll havde ellers set frem til den kommende fredag i Tivoli med sin kæreste og nogle venner, men nu må hun lave andre planer. Og det ærgrer hende.

- Overordnet er det da super øv, at de (Tivoli, red.) har aflyst koncerten grundet en gruppe menneskers opførsel. Men jeg kan godt forstå beslutningen, fortæller Lucca Muxoll til Ekstra Bladet.

Hun var til stede under en af de kaotiske koncerter i forlystelsesparken, og hun var langtfra tilfreds med teenagernes opførsel.

- Jeg var rent ud sagt rystet over at se, hvordan de unge opførte sig. Dem under 18 år rendte mildest talt rundt som hovedløse høns. De ved ikke, hvordan de skal opføre sig, når de får noget indenbords. Og de har ingen ret til at hoppe over hegnet eller smide flasker på vejene, afslutter hun.

24-årige Lucca Muxoll raser over de unges opførsel. Privatfoto

Viftede med knive

Det er ikke alle teenagere, der giver et skulderklap til deres jævnaldrende for at skabe kaos til Tivolis koncerter.

15-årige Emma Keller Damgaard tager også afstand fra de kaotiske scener i forlystelsesparken og ærgrer sig over, at hun ikke kommer til at opleve koncerten fredag aften i Tivoli.

- Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at nogle folk skal ødelægge det for alle os andre, der kommer for at hygge sig.

Hun har forståelse for, at Tivoli har valgt at aflyse koncerten, for ifølge teenageren har der været store problemer med sikkerheden. Og det har gjort hende utryg.

- Jeg har set unge mennesker, der har stået og viftet med knive derinde (i Tivoli, red.), så jeg er glad for, at der kommer mere sikkerhed, afslutter 15-årige Emma Keller Damgaard.

15-årige Emma er glad for, at Tivoli prioriterer sikkerheden. Privatfoto

Nyt reservationssystem

Al balladen startede til Fredagsrock 22. april, hvor massevis af unge mennesker kravlede over hegnet til Tivoli i håb om at opleve koncerten med Artigeardit og Andreas Odbjerg.

Der var nemlig ikke plads til flere på plænen, og derfor blev adgangen lukket. Men de unge mennesker ville anderledes og skabte kaotiske scener ved Tivoli. Det medførte også, at dele af Vesterbrogade og Bernstorffsgade blev spærret.

Derfor har forlystelsesparken udviklet et nyt reservationssystem, der betyder, at gæster nu skal reservere en plads, hvis de vil ind til koncerten.

Dette system skal nu videreudvikles, hvilket altså ligger til grund for, at Fredagsrock 6. maj nu er blevet aflyst.

I skrivende stund vides det ikke, hvor lang tid der går, før det nye system virker optimalt. Alle andre koncerter med Fredagsrock står til at blive afholdt - blandt andet 24. juni med den amerikanske rapper 50 Cent.

