Efter Hugo Helmig-afbud: Her er afløseren

Det bliver to af ungdommens helte, Citybois, der skal erstatte Hugo Helmig, når Jelling Musikfestival afvikles i næste uge.

Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse.

'Javist er Citybois kommet med på et afbud – men det gør blot, at de er endnu mere tændte på at give Jelling publikummet et ordentligt skud pop, når de spiller på Teltscenen lørdag. Så tvivl ej – det bliver en koncert med masser af charme og selvtillid fra de to vellidte bois,' lyder det i pressemeddelelsen.

Citybois, der består af Anthon Edwards og Thor Farlov, blev for alvor kendt herhjemme, da de i 2015 deltog i 'X Factor', hvor de blev kult hos særligt unge piger, der stod grædende foran DR Byen i København, da heltene blev sendt ud af programmet på en fjerdeplads.

De har udgivet EP'en 'What Bois About To' fra 2015 og siden en solid bunke singler, hvor særligt 'Things We Do', 'Bedre end Rihanna' og 'Dum som mig' har skilt sig ud.

Citybois indtager Jelling Musikfestival. Her ses de til Smukfest i 2016. Foto: Stine Tidsvilde

De to charmører overtager samme spilletid- og sted som Hugo Helmig, hvilket vil sige, at de går på 14.50 lørdag.

Hugo Helmig annoncerede i midten af maj, at han havde aflyst alle koncerter i 2019. Det skete, efter en turbulent tid for den unge sanger, der i det seneste år har udviklet et kokainmisbrug, som han har været i behandling for.

'Jeg har fået en personlig indsigt i løbet af de sidste par måneder, som jeg bliver nødt til at tage alvorligt, også selvom det har mange omkostninger. Det beklager jeg meget overfor både publikum og arrangører, og jeg kan kun håbe på deres forståelse for beslutningen. Der er ikke noget, jeg hellere ville, end at stå oppe på de store scener denne sommer – men jeg bliver simpelthen nødt til at fortsætte det arbejde med mig selv, som jeg har sat i gang,' udtalte Hugo Helmig tidligere på måneden i en pressmeddelelse.

Jelling Musikfestival finder sted 29-31. maj samt 1. juni. Partout og todages-billetter er udsolgt, men der er stadig dagsbilletter at finde. Udover Citybois er navne som Christopher, L.O.C., The Minds of 99 og Nik & Jay på plakaten sammen med ZZ Top.

