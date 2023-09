Efter kaos: Festival fortsætter

Flere tusinde mennesker forsøgte fredag aften at få adgang til Køge Festuge med så stor iver, at festivalen af sikkerhedsmæssige årsager i samarbejde med politiet valgte at lukke.

Nu oplyser arrangøren dog i et opslag på Facebook, at festlighederne fortsætter lørdag.

'Køge Festuge ønsker at meddele, at festen langtfra er forbi, og vi er fast besluttet på at fortsætte med at skabe uforglemmelige oplevelser for vores fantastiske gæster hele lørdagen', skriver festivalen og fortsætter:

'Vi vil gerne understrege, at alle sikkerhedsforanstaltninger på vores festivalsplads er og var i overenstemmelse og med godkendelse fra myndighederne. Vi har ingen rapporter om alvorlige skader blandt vores publikum.'

Nye tiltag

Ifølge Køge Festuge måtte man lukke, fordi man tidligt fredag aften var nået det maksimale antal gæster på festivalpladsen i Lovparken, hvor omtrent 12.000 var samlet.

Derfor kunne man ikke tillade flere at komme ind på pladsen. Nu har man dog iværksat ekstra sikkerhedsforanstaltninger i samråd med politiet, oplyser arrangøren.

'Vi værdsætter samarbejdet med myndighederne og ser frem til at sikre en sikker og behagelig oplevelse for vores gæster hele lørdagen i Lovparken', skriver de og fortsætter:

'Vi glæder os nu til at genoptage festen med jer i dag. Festivalspladsen er derfor åbnet op som planlagt her til formiddag kl. 10.00 og programmet fortsætter uændret. Lad os sammen passe på hinanden og sørge for, at vores fest fortsat er fyldt med tryghed og kærlighed.'

