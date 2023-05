Efter kaos-koncert: - Det er forsvarligt

Selvom Tobias Rahim-koncerten på sidste års Roskilde Festival blev overrendt af forventningsfulde festivalgæster, så frygter festivalen ikke et lige så stort menneskemylder, når Ukendt Kunstner gør comeback på samme scene

Sidste år stod Orange Scene tom, mens hvad der føltes som hele Roskilde Festival, var mødt op til Tobias Rahim-koncerten på Arena, festivalens næststørste scene.

Der var tætpakket, ulideligt og mennesker så vidt øjet rakte. Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo, sagde det meget godt:

- Her er totalt pakket. Alle andre end Roskilde kunne regne ud, at Rahim er for stor til Arena. Folk står helt tæt langt væk fra teltet.

Sidste års kritik prellede af på festivalens musikchef, Anders Wahren. Han er da heller ikke ræd for, at årets surprisebooking, Ukendt Kunstner, skulle gøre Rahim kunsten efter.

- Jeg mener bestemt, det er forsvarligt at have dem på Arena. Og jeg tror bestemt, at det bliver det rigtige match til sommer.

- Det er en meget anderledes dynamik, Tobias spillede midt i festivalen - på en eftermiddag. Hvor der var allerflest mennesker på pladsen.

- Så jeg er ikke bekymret for, at det bliver overrendt eller ubehageligt.

Ukendt Kunstner skal lukke og slukke Roskilde med deres nye album 'Dansktop' som hovedretten. Pr-foto: Mathias Haugaard

Mange er taget hjem

Ifølge festivalen selv er der plads til over 20.000 menneske på Roskildes næststørste scene, Arena, som Ukendt Kunstner får fornøjelsen af at lukke og slukke festivalen fra. Og fordi det er festivalens sidste dag, så burde det ifølge Wahren også være en medvirkende faktor til, at der ikke kommer Rahimske-tilstande.

- Engang imellem rammer vi skævt, det kan være, fordi noget vokser utrolig hurtigt eller har flere fans, end vi gik ud fra, da vi bookede kunstneren - det er lidt det, der skete med Tobias Rahim sidste år.

- Men man skal bare også huske, at det er den sidste koncert på den sidste dag. og vi ved, at det er typisk sådan, at der er en del, der tager af sted fra festivalen i løbet af dagen.

Publikum stod som sild i en tønde. Foto: Henning Hjorth

- Har ikke flere hemmeligheder

Beslutningen, at den populære duo skulle spille og lukke Arena-scenen lørdag nat, faldt ovenpå et længe ventet comeback efter seks års pause med to sommerkoncerter.

Til sommerens koncerter er det forventet, at duoen optræder med et virvar af nye numre fra deres surprise album 'Dansktop', der markerede gruppens comeback. En surprise, både 'Ukendt' og Roskilde Festival holdt hemmelig, men bare rolig, de har ikke flere. Lige nu.

- Vi har ikke flere hemmeligheder sammen med Ukendt Kunstner - eller andre lige nu, siger Anders Wahren.