Efter kaos og forvirring: Dansk krise-band udsætter turné

Efter flere uger med forvirring omkring, hvorvidt Danser med Drenge overhovedet eksisterer længere, står det nu i hvert fald klart, at den kommende turné i hvert fald ikke bliver til noget lige nu.

Det melder bandet ud på Facebook.

'Vi er kede af at måtte meddele, at vi igen må udsætte vores forårstourne pga sygdom og dårlig karma efter sidste uges medieomtale, som vi endnu ikke er kommet os over,' skriver bandet på Facebook og fortsætter:

'Og vi er ulykkelige over at skulle ulejlige publikum og vore arrangører med endnu en udsættelse. Det er den femte udsættelse af touren siden første coronanedlukning i 2020. Vi må snart få plads i Guiness Book of World Records.'

Turnéen skulle være sat i gang fredag 1. april, og Ekstra Bladet fik tirsdag bekræftet af Torvehallerne i Vejle, hvor første koncert skulle finde sted, at den ville blive afholdt. Det havde de fået garanti for, men nu er meldingen altså en anden.

Bandet fortsætter med at undskylde over for fans og publikum, der havde vist dem tillid ved at købe billetter. Bandet forventer at gennemføre deres turné på et senere tidspunkt, når de har lagt det bag sig, lyder det.

Eksisterer stadig

Til Ekstra Bladet fortæller Klaus Kjellerup, at det er den seneste tids sager om hans opslag på Twitter, der har gjort udslaget.

- Der er blevet smidt en bombe ind i orkestret, og nu skal vi have noget ro, mens vi samler kræfterne igen, lyder det.

Han vil ikke gå i detaljer omkring, hvad sætningen omkring sygdom i bandet skyldes.

- Det går jeg ikke ind i, men jo, der er noget sygdom, lyder det.

- Bliver det jer alle sammen, der spiller sammen på de nye datoer?

- Jeg har ikke mere at sige, end det der står i meddelelsen. Men bandet eksisterer jo stadig.

- Så fortryder du det, der er sket?

- Jeg har intet forkert gjort, men jeg vil simpelthen ikke associeres med det længere. Nu må det være slut.

Klaus Kjellerup gør det klart over for Ekstra Bladet, at han på nuværende tidspunkt ikke har mere at sige om udskydningen af turnéen.

Ekstra Bladet har rakt ud til de andre bandmedlemmer, men de er skrivende stund ikke vendt retur.

Du kan se Ekstra Bladets interview med Klaus Kjellerup om sagen her:

