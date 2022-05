Efter kaos: Tivoli aflyser Fredagsrock

Hvis du havde set frem til at se CHEFF Records på Plænen i Tivoli fredag 6. maj er der dårligt nyt.

Tivoli har nemlig valgt at aflyse den kommende Fredagsrock grundet de seneste ugers kaos til koncerterne.

Det oplyser Tivoli selv i en pressemeddelelse.

Aflysningen skyldes, at forlystelsesparken bliver nødt til at videreudvikle det nye system, de har indført, hvor gæster kan reservere en plads til koncerterne.

Reservationssystemet er blevet indført, fordi Tivoli før har oplevet stor interesse for at komme ind til forlystelseshavens koncerter. Der har endda været tilfælde, hvor unge er kravlet over hegnet ind til Tivoli, efter at portene til parken er blevet lukket på grund af overvældende koncertinteresse.

Fredag i denne uge var det blandt andre kunstnere som Kidd, TopGunn og Klumben, der skulle gæste Tivoli til Fredagsrock. Til forskel fra Aqua sidste fredag, hvor det nye reservationssystem fungerede godt, forventer Tivoli i stedet et mere ungt publikum til fredagens koncert.

Det er med til at gøre, at parken vælger at aflyse fredagens koncert, lyder udmeldingen.

- Vi har haft særlige udfordringer med nogle i det yngre publikum til to af de første store koncerter i år, siger Frederik Wiedemann, kulturdirektør i Tivoli, i pressemeddelelsen.

- Vi har derfor valgt at aflyse den næste Fredagsrock, mens vi skaber det bedste setup for koncerter - også med et yngre og feststemt publikum.

- Vi skal sørge for, at det er sjovt for alle at gå i Tivoli, også når der er en stor koncert om aftenen, siger han.

Unge mennesker i færd med at hoppe over hegnet under en af de kaotiske koncerter i Tivoli. Foto: Frederikke Stage

Rigtig kede af det

Hvor lang tid der skal gå endnu, før det nye reservationssystem fungerer mere optimalt, kan direktøren ikke sige.

Men han håber, at der ikke kommer til at gå lang tid, så der ikke bliver behov for at aflyse yderligere koncerter.

- Vi er selvfølgelig rigtig kede af, at vi er nødt til at aflyse koncerten på fredag. Det hører til sjældenhederne, at vi aflyser noget.

- Vi er bare nødt til at have det helt rigtige setup, så vi kan sikre en rigtig god Tivoli-oplevelse, siger Frederik Wiedemann.

I øjeblikket står alle de andre koncerter med Fredagsrock til at finde sted. Det tæller blandt andet en koncert 24. juni med amerikanske 50 Cent.

Udskydes ikke

Frederik Wiedemann oplyser dog til Ekstra Bladet, at koncerten med CHEFF Records ikke bliver udskudt til senere på sæsonen.

- Der kommer ikke en koncert med CHEFF Records i år, for vi har Fredagsrock på programmet hele sæsonen. Der ligger bookede koncerter alle kommende fredage, og derfor er der ikke plads til, at vi ombooker, lyder det fra Frederik Wiedemann.

- Men vi aflyser denne koncert, fordi vi har brug for at få udviklet vores system til at kunne håndtere sådan et publikum, som vi forventer ville komme i Tivoli til det her arrangement, siger han videre.

- Men hvad er forskellen på det publikum og det, der vil komme til eksempelvis 50 Cent, som I stadig planlægger at afholde?

- Vores ambition er, at vi kan gennemføre de ting, vi har planlagt med det system, vi arbejder på. Vi blev overraskede for et par fredage siden i forhold til publikums adfærd, og så må vi tage det, som det kommer, men vores ambition er, at vi kan afholde de kommende koncerter.

- Og så er planen, at vores system netop skal være gearet til at håndtere det publikum, som vi forventer til de her koncerter.

- Hvordan har kunstnerne taget det, at I vælger at aflyse så sent?

- Kunstnerne er kede af det, men de har forståelse for, at Tivoli prioriterer en god afvikling, så jeg oplever, at der er en forståelse for den beslutning, og at det er en særlig situation, lyder det fra Frederik Wiedermann.

- Men det er klart, at de er rigtig kede af det - især på deres fans vegne, som jo havde glædet sig til at komme og se dem i Tivoli.