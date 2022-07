Efter kaoskoncert: Nu reagerer han på kritik

Der var lagt op til en stor, rockmusikalsk finale på årets Roskilde Festival, da The Strokes sent lørdag aften trådte ind på Orange.

Miraklet udeblev imidlertid, hvis man skal tro anmelderne, der over en bred kam ikke fandt den store fornøjelse i bandets optræden.

Én stjerne kunne det blive til i BT, Gaffa og Soundvenue. Mens Berlingske, Politiken og os selv her på Ekstra Bladet kunne svinge sig op på tre stjerner.

Koncerten blev kaldt en 'historisk nedsmeltning', 'skandale' og 'pinligt', hvor særligt forsangeren Julian Casablancas fremfærd på scenen blev kritiseret. På festivalpladsen såvel som online er fans og publikummer tilsyneladende bekymrede for forsangeren, efter at have været vidne til hans usammenhængende og tågede optræden.

Koncerten var en halv time forsinket, før bandet mødte op for at lukke Orange Scene. Foto: Per Lange

Og den slags sniksnak har nået forsangerens ører, der nu tager til genmæle på Instagram, hvor han kritiserer kritikerne.

Ifølge det britiske musikmedie NME kritiserer sangeren, der i øvrigt har en dansk mor i form af den tidligere Miss Danmark Jeannette Christiansen, i et nu slettet opslag folk, der har stillet ham spørgsmål til hans velbefindende:

'Jeg er ikke velorienteret nok på Twitter-tingen til at vide, hvad en eller anden forvirret fan tænker eller lader som om, de ved, men jeg har det fint ... så vidt jeg ved ... folk har stillet mig underlige spørgsmål - ahh den dumme side af sociale medier ... Idioter der løber frit rundt.'

Casablancas fortsatte opslaget med at præcisere, at han anså 'bekymringerne og spørgsmålene fra ægte fans' for at være 'venlige og fine', og at det var 'de fremmede, der opfører sig, som om det ved noget som helst, der er dumt'.

Senere på ugen spiller bandet i Portugal, inden de vender snuden mod England i weekenden, hvor flere koncerter venter.