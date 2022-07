Efter kedeligt brud: Slikker sårene med veninderne

Mathilde Gøhler gør det klart, at hendes split med Remee er privat, men hun er klar til at feste på Roskilde som single - selvom familielivet er vigtigst

For bare tre dage siden blev det offentliggjort, at modellen Mathilde Gøhler og hitsmeden Remee ikke længere danner par, men fortsat har et godt samarbejde om deres to fælles børn, Kenya og Lelou.

Og nu er den 29-årige skønhed klar til at møde nye mennesker.

I hvert fald hang hun torsdag ud i Backstage Village på Roskilde Festival.

Ekstra Bladet ville selvfølgelig gerne høre om bruddet fra Remee og hvad planerne som nysingle er, men Gøhler gør det på forhånd klart, at hun ikke har yderligere kommentarer i forhold til sit Instagram-opslag for nylig, men at hun gerne vil tale om andre ting.

- Jeg er her med alle mine veninder. Vi skal høre noget TLC og noget Dua Lipa - lidt af hvert, lyder det fra modellen, som virkelig nyder den 'vibe', der er på Roskilde Festival efter flere års corona-pause:

- Jeg synes, der er virkelig god stemning. Vi er lige kommet, men folk er i godt humør og er klar på at hygge sig. Det er alt, man beder om.

Pigerne er vigtigst

Hun er dog ikke klar til at gå ud og jagte kærligheden i byen eller til festlige lejligheder. Hendes to piger er det vigtigste i hendes liv, lyder det.

Artiklen fortsætter under billedet ...

- Hvad skal der ske i dit liv nu? Er det fest og farver, eller er familielivet i fokus?

- Det er 100 procent familielivet, jeg vælger frem for alt. Det er dejligt at være her en enkelt dag, men det er tilbage til familielivet i morgen. Det, der trækker, er stemningen. Det er meget rart at komme ud at mærke. Alle folk er glade, siger Mathilde Gøhler.

- Hvad med dine børn - skal de hives med på Roskilde en dag?

- Jeg har ikke nogle planer om at tage pigerne med på Roskilde i den nærmeste fremtid. Slet ikke.

Mathilde Gøhler har dannet par med Remee siden 2014. I fjor kom det frem, at der var kurrer på tråden, hvilket bl.a. blev dokumenteret i parrets egen serie 'Remee & Mathilde' på Discovery+.

Kærligheden fik dog endnu en chance, hvilket resulterede i lille Lelou.

Men amorinerne i luften døde ud, og nu er et af landets største kendispar altså en saga blot - selv om et venskab består.