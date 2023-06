Efter komplet kaos: Her er Northside-ændringerne

Sidste års Northside er af mange husket for sin forfærdelige infrastruktur og adgangsforhold, som prægede oplevelsen for de mange publikummer.

Ellers glade publikummer endte med at stå som sild i en tønde og blive presset ud på tungt trafikerede veje, hvor utrygheden indfandt sig, mens hegn væltede, og kaos udbrød omkring dem.

- Jeg var virkelig bekymret for, om der ville udbryde rigtig panik. Det kunne være endt tragisk med, at folk ville være blevet trampet ned, lød det fra en ung kvinde, Ekstra Bladet var i kontakt med, som stod midt i kaosset.

Derfor har Northside i år taget konsekvensen af sidste års mangelfulde infrastrur.

Kan tøjre jernhesten

Man har i samarbejde med kommune og politi valgt helt at lukke den store og farlige Åhavevej for trafik, så det bliver nemmere at få sluset folk ud, når festivalpladsen lukker om natten, ligesom der vil være afsat meget mere personale ved udgangene.

Der kommer også til at være hele 25.000 cykelparkeringspladser, så man kan få tøjret jernhesten forsvarligt og uden at være til gene for andre.

Der oprettes også en særlig zone til taxaer og busser nær festivalpladsen, så publikum slipper for at stavre rundt ude på vejene.

Hvordan de nye tiltag kommer til at fungere, vil tiden vise, når gæsterne inden længe indtager Northside.

NorthSides udviklingschef Jacob Bartholin erkender også overfor Ekstra Bladet, at der sidste år var ting, der ikke gik, som de skulle.

- Vi var lidt rustne oven på corona og i kombination med, at vi var her i Eskelunden for første gang, gjorde det, at der var mange ting, vi ikke havde forudset, og det var ikke godt nok, siger han og fortsætter:

- Det er en stor opgave at lave en festival for 40.000 mennesker, og man kan forberede sig, men vi havde ikke forudset, at der ville opstå problemer med udgangen.

- I har jo lavet det her i efterhånden mange år, var I dårligt forberedte?

- Vi var grundigt forberedte, men når man bager så stor en kage i et nyt køkken, så kan det ikke undgås, at man taber et æg. Og det er vi kede af, og derfor har vi også lavet en lang række tiltag for at komme det i møde i år. Og alt er indtil videre gået rigtig fint med at få folk ind her til eftermiddag.

- Du lyder som en selvsikker mand. Kan du garantere, at der ikke kommer til at opstå afviklingsproblemer på resten af festivalen?

- Jeg kan garantere, at vi har gjort os umage og tilført mange kræfter for at løse sidste års udfordringer. Vi har virkelig lagt os i selen.

- Hvad frygter du mest for i de her dage?

- Ikke så meget. Vejrudsigten giver os jo de optimale betingelser for de næste tre dage. Men jeg vil sige, at folk skal være opmærksomme på at få væske og bruge solcreme og være opmærksom på, at det varmt om dagen men kan blive godt koldt om aftenen.

Ekstra Bladet er med under hele festivalen, og du kan følge med i dækningen på eb.dk.