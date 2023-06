Efter konfrontation: Martin Jensen aflyser diktatur-job

Den danske dj Martin Jensen vidste ikke, at han var hyret ind til at spille på den regeringspositive, belarusiske festival Viva Braslav. Men jobbet er nu aflyst, efter Ekstra Bladet gjorde musikeren opmærksom på koncerten

Det var en både overrasket og forvirret Martin Jensen, Ekstra Bladet mødte tirsdag aften på den røde løber til filmen 'Englemageren'.

Her konfronterede Ekstra Bladets udsendte reporter den danske dj med, at han til juli skulle spille på den belarusiske festival Viva Braslav.

- Skal jeg have et job i Hviderusland?

- Nå, så ved du mere, end jeg gør. Jeg har ingen idé om min tourkalender.

Førnævnte reporter gjorde i samme anledning dj'en opmærksom på, at de kunstnere, der er booket til festivalen, støtter det belarusiske regime og dermed også diktator Aleksandr Lukasjenko. Til stor overraskelse for dj'en, som fluks svarede, at alt, der har med krig at gøre, der er han 'fucking ude'.

Belarus-bøvl

Og efter at have sovet på aftenens overraskende melding var Martin Jensen onsdag hurtigt ude af sengen for at finde hoved og hale i Belarus-bøvlet.

- Jeg havde åbenbart et job i Belarus, det var jeg slet ikke klar over, før I (Ekstra Bladet, red.) gjorde mig opmærksom på det. Så ringede jeg til mit management i morges, fortæller Martin Jensen til Ekstra Bladet.

- Det hele skyldes, at mit agentur er baseret i Holland, der bare sidder og fylder tour-kalenderen op, forklarer dj'en videre og fortsætter:

- Det er ikke, fordi vi baggrundstjekker samtlige shows.

- Men I sidste ende ligger den på mig, for det er mit team, jeg har hyret, men jeg har bare ikke været opmærksom på, at mit agentur har booket koncert i Belarus.

Derfor aflyser han

Efter at have undersøgt sagen har Martin Jensen valgt at aflyse jobbet. Han forklarer til Ekstra Bladet, at det at spille i en krigsførende nation ikke stemmer overens med hans politiske standpunkter

- Jeg skal ikke spille der, fordi jeg ikke støtter op om noget som helst politisk eller krigsrelateret, forklarer Martin Jensen og uddyber:

- Musik skal være musik. Jeg kan godt se, hvorfor man ikke skal spille der. For når man invaderer et andet land skal jeg ikke være en del af det. Derfor er bookningen nu lukket og slukket.

Til trods for, at Martin Jensen ikke var klar over sin egen booking, var han hurtigt ude af smuthullerne med aflysningen af den kontroversielle festival. Foto: Thomas Borberg

Alt sker på regimets præmisser

Belarus er bedre kendt som Europas sidste diktatur og har den dag i dag et uvist antal politiske fanger, der sidder fængslet for ønsket om at afskaffe diktaturet for at indføre et demokratisk system i landet.

Ifølge Belarus-kender Jonathan Nielsen, der har rejst, studeret og arbejdet i landet, foregår der ikke forretning eller andre former for aktivitet, uden regeringen har sagt god for det.

- Belarus er et fuldstændig politisk kontrolleret land, så selvfølgelig kan man komme ind og deltage i kulturelle begivenheder. Men de sker på regimets præmisser, og det er med fuld loyalitet mod det styre, der er i landet, det kan man så spille mere eller mindre velvilligt med på, siger Jonathan Nielsen til Ekstra Bladet.

Oven i hatten er Lukasjenko også bonkammerat med den krigsførende russiske præsident Vladimir Putin. De to lande er lidt ligesom lille- og storebror, hvor Lukasjenko åbent har meldt sin helhjertede støtte til storebror Putin.

Det er ikke nogen hemmelighed, at de to slyngpræsidenter Vladimir Putin og Aleksandr Lukasjenko er på god talefod. Foto: Sputnik/Ritzau Scanpix

Til trods for sit meget borgerlige kunsternavn er Martin Jensen ikke en hr. hvem som helst. Mange af musikerens sange er streamet mere flere hundrede millioner gange, og selvfølgelig fik kæmpehittet 'Solo Dance' fra 2016 alle til at tale om den midtjyske dj.

Så har for en stund været dommer i det populære tv-program 'X Faktor', og selvom han aflyste Viva Braslav, er Jensen heller ikke bleg for at byde op til dans på utallige festivaler verden over.