Efter kritik: Nu svarer Joy igen

Hele Joy Mogensens svar

Jeg har ikke lagt skjul på, at det er en stor sorg for mig, at festivalerne for andet år i træk må aflyse, for de er nok de største fælles kulturoplevelser, vi har.

Det skrev jeg på min Facebook-profil i tirsdags, hvor ni ud af ti af Folketingets partier havde lavet den aftale om genåbning, som desværre betyder, at der ikke er plads til at have flere end 2.000 deltagere til fx koncerter og på festivaler, hvor publikum står og går rundt mellem hinanden.

Men jeg vil også have lov at glæde mig over det, der kan lade sig gøre i kulturlivet i sommermånederne, for eksempel at vi kan komme til revy, som jeg var i aftes. I går åbnede teatrene, biograferne, spillestederne, koncertsalene og store dele af idrætslivet for voksne også.

Og i løbet af sommeren vil der være muligheder for at høre musik udendørs. I pressen har en række mindre festivaler givet udtryk for, at de vil blive gennemført. Et bredt politisk flertal har aftalt at tilføre yderligere 200 mio. kr. til aktivitetspuljen, som støtter kulturaktiviteter under coronarestriktioner - som for eksempel et mindre publikum end normalt.

Regeringen har derudover lige som led i en sommerpakke foreslået at afsætte 315 mio. kr. til, at kultur- og idrætslivet kan få en tiltrængt saltvandsindsprøjtning, som også kan komme til at gavne musiklivet, hvis Folketingets partier bakker op om det.

Jeg håber, at vi alle – både publikum og arrangører – vil være med og bakke op om, at vi får det maksimale ud af de muligheder, der er.