Efter Larsens død: Hjalmer optræder for første gang - med helt særlig hyldest

- Ka' det blive meget værre end lige nu? Gør det lige så ondt som lige nu? Er det lige så svært som lige nu?

Sådan sang Hjalmer Larsen - Kim Larsens søn - fra scenen til 'Knæk Cancer Live' på TV2 lørdag aften. Det store show, som er kulminationen på en uge, hvor danskerne har samlet ind til kræftramte og deres pårørende.

Det var Hjalmers første optræden, siden hans far gik bort 30. september i år efter en længere sygdomsperiode med prostatakræft.

Til det stort anlagte show spillede Hjalmer Larsen sin nye single 'Lige nu', som handler om livet, og hvordan man håndterer det, når det hele ramler.

Ifølge værterne Cecilie Frøkjær og Mikkel Beha Erichsen er singlen 'et helt særligt nummer'.

- Sidste efterår skrev Hjalmer et stykke musik om, når livet rammer hårdt, lød det fra Cecilie Frøkjær.

- Et stykke musik, hvor Hjalmer prøver at sætte ord på den følelse, det er, når man pludselig tænker: 'Nu falder himlen ned', og man står helt alene, lød det videre fra Mikkel Beha Erichsen.

Ifølge Hjalmer Larsen var 'Knæk Cancer Live' en meget vigtig aften. Foto: PR Foto

Hjalmer Larsen kom ikke med nogen udtalelse efter sin optræden, men efterfølgende kommenterede han aftenen på sin Instagram.

'Tak for en vigtig aften', skrev han til en video af sin optræden efterfulgt af et hjerte.

Roser optræden

På Instagram roser massevis af fans Hjalmers optræden og hans mod til at gå på scenen så kort tid efter, at han har mistet sin far.

- Tak for den smukke sang, som så fint beskriver sorg og længsel samt erkendelse af den afmagt man føler når ens aller nærmeste kæreste ikke er rask og man skal huske at leve i nuet og prøve at nyde hvert et minut samnen. Varme tanker til jer i familien Larsen, skriver en.

- Så smuk en sang. Den var meget rørende også når man tænker på hvad du går igennem lige nu hvor du har mistet din far, skriver en anden.

Den danske nationalskjald døde 30. september. Rundt omkring i Danmark blev han hyldet med koncerter og store optog. Foto: Carsten Andreasen

Stor kærlighed

Efter de triste nyheder om Kim Larsens død udsendte Hjalmer Larsen en hilsen til sin far på Instagram, hvor han beskrev de gode og lykkelige stunder, de havde sammen igennem tiden.

'Større kærlighed fandtes ikke, end den du øsede ud over mig og Lui dagligt og hele tiden. Tak for det og tak fordi “kurven” hos dig og mor var tom, for bedre sted at lande fandtes heller ikke', skrev Hjalmer Larsen.

'Vi var en tæt lille familie, men de sidste ni måneder røg det alligevel op på et helt andet niveau. Det her billede er fra maj i år. De mange mange timer vi tilbragte ved dit spillebord i stuen gennem årene, og hvor vi drev resten af familien til vanvid med vores ubehjælpsomme håndtering af diverse instrumenter og skrig og skrål, fylder mig med stor glæde og længsel', skrev han videre.

Det lykkedes TV2 og danskerne at samle hele hele 141,9 millioner ind til Kræftens Bekæmpelse.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Hjalmer Larsen i forbindelse med hans optræden lørdag aften, men det har ikke været muligt.