Efter Larsens død: Nu går hans musik amok på hitlisterne

Hans sange vil leve videre.

Mange danskere brugte søndagen på at mindes landets største musiker, Kim Larsen.

Måske med en dans til et af hans mange hits.

Det er i hvert fald der, tankerne ledes hen, hvis man kaster et blik på diverse streaming-musiktjenester, hvor både hele albums og sange er strøget til tops. På Itunes har han i skrivende stund 14 pladser på top 20 over de mest solgte albums.

Der bliver dykket ned i spillemandens sangskat, og meget sigende er det 'Guld og grønne skove: Greatest' og 'Værsgo', der ligger henholdsvis et og to på listen.

Itunes top 20 albums 1. 'Guld og grønne skove: Greatest' - af Kim Larsen 2. 'Værsgo' - af Kim Larsen

Spotify har også valgt at hylde den danske nationalskjald med en playliste, der hedder 'This is: Kim Larsen'. Den blev oprettet i dag og har i skrivende stund 14.557 abonnenter.

Også hans enkelte sange strømmer ud af højtalerne. Især 'Om lidt', der må siges at være skrevet til stemningen, bliver købt i stor stil. Den ligger nummer et på Itunes liste over de mest købte sange.

Som nummer fire ligger 'Pianomand' og den sigende 'This is my Life' har taget en sjetteplads. 'Kvinde min', som nok er blevet sunget til mange danske piger, ligger på 10. pladsen. Og lige under kommer Kim Larsens søn, Hjalmer Larsen, med sit eget nummer 'Dig og mig'.

Det blir' en kold tid, for der kommer aldrig en anden Kim Larsen, men der vil altså stadig være en levende Larsen på hitlisterne...