Efter sejren: Kæmpe fadæse for Alma

Lørdagens triumfator i 'X Factor' præsterer kummerligt på Spotify med vindersangen 'The Last Dance'

Det går hurtigt op i showbiz. Og ned.

I weekenden vandt Alma Agger 'X Factor' foran 757.000 seere, men mandag blev hendes vindersang, 'The Last Dance', kun afspillet 12.795 gange på Spotify.

Det rakte til en lidet flatterende 111. plads på den populære streamingtjenestes dagligt opdaterede top 200.

'The Last Dance', der udkom under finalen lørdag aften, debuterede på listens 54. plads søndag, og faldt altså hele 57 pladser på blot et døgn.

Til sammenligning klarede sidste års ellers udskældte vinder, Kristian Kjærlund, sig bedre. Hans vindersang, 'Lost & Profound', peakede som nummer 45 dagen efter finalen.

Top 40 usandsynligt

Kristian Kjærlunds nummer nåede dog aldrig ind på top 40 af den officielle hitliste, der tæller både streaming og salg, og med så skidt en præstation på Spotify er det også usandsynligt, at Alma Agger rammer hitlisten, når den offentliggøres onsdag 4. juni.

Vindersangene af Kristian Kjærlund og Morten Nørgaard, der sejerede i 2017, er de hidtil eneste i dansk 'X Factor'-historie, som ikke har opnået en placering i top 40. Otte af de 12 tidligere vindere er tilmed havnet i top 10, og seks sange er gået helt til tops.

Alma Agger klarer sig imidlertid markant bedre på Spotify end de øvrige deltagere i årets finale.

Emil Wismanns 'Selvmord på dansegulvet' gik ind som nummer 96 søndag, hvor Mathilde Caffeys 'Karma is a Bitch' måtte nøjes med en 198. plads. Begge var ude af top 200, da mandagens streams blev opgjort.

Som en del af Alma Aggers førstepræmie udsender hun en ep på Sony.