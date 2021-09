Efter smerter: Aflyser ALT

Troubadouren Johnny Madsen kommer ikke til at indtage koncert-scenerne landet over med sin akustiske tour i efteråret, som det ellers var planlagt.

Det skyldes, at den 70-årige musiker over sommeren har døjet med smerter i ryggen, oplyser Johnny Madsen og hans hold på Facebook.

'Johnny Madsen har her i sensommeren været igennem en lang periode med smerter i ryggen. Det viser sig at være en diskusprolaps. Derfor har han, hans læge og hele holdet bag ham besluttet at aflyse alle liveaktiviteter resten af året 2021', lyder det i opslaget.

Her gør holdet det dog samtidig klart, at man forventer at være tilbage på sommerens festivaler i 2022.

Ønsker god bedring

Men selvom der må være en del skuffede fans derude, er der kun opbakning at hente til Johnny Madsen i kommentarsporet til opslaget.

'God bedring og kom stærkt tilbage', skriver en fan.

'Nooooooo. Stakkels Johnny, kæmpe god bedring herfra', skriver en anden.

Tidligere på sommeren måtte Johnny Madsen desuden melde afbud til en koncert på spillestedet Værket i Randers grundet rygsmerterne, der altså har vist sig at være alvorlige.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Johnny Madsen og hans hold, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Johnny Madsen er ikke så rig, som mange gerne vil gøre ham til, har han tidligere fortalt Ekstra Bladet.