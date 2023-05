Efter spekulationer: Roskilde Festival bekræfter

Det er seks år siden, de turnerede Danmark rundt på deres afskedsturné.

Men som tingene går, kan en afsked godt gå hen at blive til et 'på gensyn'.

Natten til fredag blev det en kendsgerning. Ukendt Kunstner er tilbage, og lyden emmer af, at duoen aldrig var så langt væk endda.

Derfor var det pudsigt, at der var en ledig plads på Roskilde Festivals line-up. Den sidste, der skal lukke og slukke for årets festival.

Og siden albummet 'Dansktop' ramte streamingtjenesterne, har det også været en offentlig hemmelighed, og derfor er det næppe nogen stor overraskelse, at det bliver Ukendt Kunstner, der skal lukke og slukke for årets Roskilde Festival på Arena-scenen klokken 1.30 lørdag nat.

Det afslører festivalen mandag formiddag i en pressemeddelelse.

Hans Philip gik solo, efter at duoen valgte at sige stop tilbage i 2019. Foto: Kenneth Lysbjerg Koustrup

Nobrainerbooking

En booking, Roskilde Festivals programchef, Anders Wahrén, er utrolig begejstret for.

Annonce:

'Ukendt Kunstners lukkekoncert på Arena-scenen bliver den ultimative kulmination på otte dage med fejring af det unikke fællesskab, der findes på Roskilde Festival. Deres nye album markerer en ny æra, og det er på Roskilde Festival, at man for allerførste gang kan opleve det live. Det bliver en spektakulær finale – og så er det i øvrigt helt oplagt for os at slutte af med noget, der peger fremad,' skriver Anders Wahrén i pressemeddelsen.

Roskilde-koncerten med Ukendt Kunstner, der består af rapper og sanger Hans Philip og producer Jens Ole Mccoy, bliver parrets eneste på Sjælland denne sommer, men det fremgår også af pressemeddelelsen, at drengene skal optræde på Smukfest til august.



Skuffede Ukendt-fans

Hans Philip viste sig som soloartist på Roskilde Festival tilbage i 2019. Her var der mange, der håbede på, at der ville blive spillet en stribe numre fra 'Ukendts' samlede bagkatalog.

Her måtte mange fans dog gå slukørede tilbage til urinstøvet i campingområderne, for Hans Philip spillede kun det otte minutter lange nummer 'Langt væk' til stor skuffelse for de fans, der havde håbet på, at der faldt lidt Ukendt Kunstner-numre af til Hans Philips solokoncert på Arena.