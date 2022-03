Efter splittelse: Massiv opbakning

Der var smæk på dramaet torsdag, da det populære band Danser med Drenge bragte udmeldingen, at fællesdansen nu er slut for de fem medlemmer.

Det sker, efter bandets sangskriver og kapelmester, Klaus Kjellerup, har delt en række kontroversielle politiske holdninger på Twitter, som de øvrige medlemmer i bandet har taget kraftig afstand fra - til deres fanskares store lettelse.

'Det er holdninger, som vi på ingen måde deler, og som på ingen måde er Danser med Drenges', står der blandt andet i opslaget.

Den udmelding møder massiv opbakning fra fansene.

'Dejligt, at I skriver denne opdatering fra den officielle DMD side. Ligesom Klaus har lov til at sige sin mening, ligeså meget har I lov til at sige, at det IKKE er jeres holdning', skriver en fan i kommentarsporet til opslaget, hvor bandet deklarerer deres uenighed.

'Dejligt at høre, I tager afstand. For det er da de mest uhyrlige ytringer og kommentarer, han har skrevet. Må sige, jeg har tabt alt for den mand. Når man ser han ytrer sig som privat. Og samtidig reklamerer for DMD, så det svært at skelne, må da indrømme, at jeg i starten troede han skrev på alle i DMD vegne', skriver en anden til opslaget.

Vrede gruppemedlemmer

Foruden at have skrevet inde fra bandets gruppeside på Facebook, har bandmedlemmerne Rie Rasmussen og Morten Bolvig udtalt til Ekstra Bladet, at de er vrede på det nu tidligere bandmedlem Klaus Kjellerup for hans politiske indslag på Twitter.

De føler blandt andet, at de er taget som gidsler i sagen og understreger, at al fremtidigt samarbejde med musikeren er slut. Derfor forbliver det uvist, hvad der skal ske med det populære band fremadrettet.

Ekstra Bladet har også talt med Klaus Kjellerup efter den brutale shitstorm, der har været i kølvandet på musikerens politiske ballader på Twitter. Det var en knust Kjellerup, der tog telefonen og begræd situationen.