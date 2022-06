Efter stor eftersøgning: Har henvendt sig

Der var stor dramatik, da dykkere natten til tirsdag pludselig måtte i vandet i badesøen på Roskilde Festival.

Ved bredden var der nemlig fundet efterladt tøj og ejendele, hvorfor man frygtede, at nogle gæster var hoppet i vandet og ikke kommet op igen.

I virkeligheden var det dog langt mindre dramatisk, fortæller den mand, der tirsdag selv henvendte sig.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Badesøen er velbesøgt i solen om dagen, men om natten må man ikke bade. Det havde to gæster ikke helt forstået natten til tirsdag. Foto: Henning Hjorth

Manden henvendte sig til festivalens 'Lost and found' for at få sine ting tilbage. Her kunne han oplyse, at han sammen med en kvinde, som han havde mødt på festivalen, var hoppet i vandet.

Men det må man ikke om natten, og derfor kom vagterne hen for at bortvise dem. Men det resulterede i, at de to badende gæster valgte at stikke i løb i stedet, og derfor blev tingene efterladt ved søen.

Politiet har derfor også identificeret kvinden nu, og de forsøger at komme i kontakt med hende, så hun også kan få sine ting tilbage.

Ekstra Bladet har forsøgt at få svar fra Roskilde Festival på, om de to badende gæster får klippet deres armbånd efter at have igangsat den store redningsaktion, men det ønsker de ikke at svare på.