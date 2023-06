Efter 'stor' festivalafsløring: Folk er rasende

Ekstra Bladet skrev det allerede fredag, men da Tinderbox selv lørdag annoncerede, at The Minds of 99 erstatter Black Eyed Peas, røg folk til tasterne på Instagram. De fleste er IKKE glade

En af fordelene ved musik er, at det deler vandene.

Nogle kan lide det ene, andre kan lide det andet, og på den måde kan det danne grobund for gode snakke og diskussioner - og måske endda nogle gange bygge bro mellem folk.

Det kan dog også splitte folk - og folk og festivaler.

Der er således en hel del mennesker, som ikke er specielt tilfredse med, at Tinderbox lørdag morgen annoncerede, at afløseren for Black Eyed Peas, der som bekendt har aflyst, bliver danske The Minds of 99.

En nyhed, Ekstra Bladet allerede kunne løfte sløret for fredag.

Som det sig hør og bør, har Tinderbox lavet et opslag på Instagram med nyheden om Black Eyed Peas-afløseren, og selvom der selvfølgelig er enkelte fans, der jubler, så er tråden primært bestormet af rasende festivalgængere.

Sådan så det ud, da The Minds of 99 optrådte i 2019 på Tinderbox på Rød Scene ... Foto: Polfoto

... og her forsanger Niels Brandt, da bandet atter var at finde på scenen på Tinderbox i 2022. Foto: Per Lange

'Frygtede sådan, at det var Minds of 99, der skulle erstatte BEP, men eftersom der blev gjort sådan et stort nummer ud af afsløringen, havde jeg alligevel regnet med et større ~ og udenlandsk ~ navn! Synes dæleme, det er nogle ringe erstatninger', lyder bare én kommentar.

'Fandeme skuffende', skriver en anden bruger efterfulgt af et dødningehoved.

'Man kan ikke erstatte en udenlandsk kunstner med et dansk band. På ingen måder hører de under samme kategori. Godt nok ikke okay… Så skuffende lineup og slet ikke pengene værd', skriver en tredje.

'Hold kæft, en gang lort…', bedyrer en fjerde.

Pengene retur

En femte vil have penge retur:

'Hvor mange penge refunderer I så? Programmet er jo langt fra som forventet længere'.

Og sådan fortsætter de fortrinsvis negative kommentarer dernedad:

'Det mega gode program er så småt begyndt at krakelere… Minds er gode, men ikke som et af hovednavnene'

'Virkelig skuffende booking som erstatning'.

'Fuck, hvor er det LATTERLIGT DET HER!!!! I er til grin!!!!'.

'Hvis det der er deres erstatning for Black Eyed Peas, så tuder jeg, ærligt!! Det er lorteerstatning, hvis der ikke kommer noget udenlandsk!'.

Sådan her så det ud, da The Minds of 99 spillede på NorthSide sidste år. Samme smil ser man ikke lige pt. hos folk med billet til Tinderbox i år, efter at bandet har afløst Black Eyed Peas. Foto: Per Lange

Tre gange på kort tid

Man kan diskutere, hvor vildt et udenlandsk navn, Black Eyed Peas - endda uden sangerinden Fergie - efterhånden er.

Mange er dog enige om, at man bør udskifte et udenlandsk navn med et udenlandsk ditto, når der er aflysninger.

'Uuddeler I kuponer til mad- og drikkevarer så, for de må dælme godt nok have sparet mange tusinde kroner på dén erstatning. De aflyste udenlandske kunstnere er erstattet med nordiske navne. Det er skuffende, Tinderbox', skriver en bruger.

Det bliver da også hele tredje gang indenfor kort tid, at The Minds of 99 spiller på Fyn.

I går gik det løs på Heartland Festival, og lørdag gælder det Rock Under Broen i Middelfart.

