Efter stress og år uden arbejde: - Man skal hele tiden præstere og levere

Anders Breinholt har brugt mange måneder på at gå hjemme og lave ingenting. Selvvalgt. Men nu har konen Line, der også er hans manager, med et glimt i øjet foreslået, at han snart får sig et rigtigt arbejde igen

Anders Breinholt har netop lettere kryptisk annonceret, at han snart atter skal til at 'lave noget med lyd' sammen med sin gode ven og makker Anders Lund Madsen.

Men det er ellers ikke arbejde, der har præget tidligere stress-ramte Anders Breinholts liv, efter at han trak stikket og valgte at stoppe på 'Natholdet', mens legen var god.

Anders' interrail

Nu fortæller han i et interview med Ekstra Bladet, hvorfor han har holdt selvvalgt sabbatår:

- Næsten hele året i år har jeg valgt at hive stikket. Bare gå og ikke skulle tænke på arbejde. Bare langsomt finde ud af, hvad fanden jeg egentlig skal lave. Det er det her med, at jeg ikke SKAL have noget at lave - og er så heldig og priviligeret, at jeg kan få lov til det, fortæller den pt. arbejdsløse skærmtrold.

- Der var også et tidspunkt, hvor du måtte sygemelde dig (med stress, red.). Det må være god terapi at gå så lang tid uden at lave noget en skid, skulle jeg lige til at sige?

- Ja, men det er også belært af det, der skete dengang, hvor jeg gik ned med stress. Jeg ser det her år som 'min Interrail'. Den togtur, jeg aldrig fik taget ned i gennem Europa. Det dér med at sige 'nu gør jeg noget i lang tid!'. For man er vant til, at det hele bare er noget f ...... Altså, man skal hele tiden præstere eller levere og tænke over, hvad man skal lige om lidt, siger tv-værten, mens han klasker hænderne sammen gentagne gange.

Frisk tavle

Det har været påkrævet at kunne starte forfra og puste ud, påpeger Breinholt:

- Det er at sige 'nej nej nej nej nej - helt hvid tavle'. En frisk tavle, hvor jeg ikke skal tænke på, om jeg skal gå til højre eller venstre, men bare se hvor det hele bringer én hen, og så falder det så også på plads, for jeg SKAL jo til at lave noget på et tidspunkt. Jeg skal jo til at betale regninger.

- Hvad med din kone Line, som også er din manager - er hun ved at blive sindssyg af, at du bare går hjemme?

- Jeg kan sige til dig, at hun så sent som i formiddags sagde til mig: 'Du skal til at have dig et arbejde'. Det skal jeg da også. Det er, når jeg snakker med mig selv eller bare er f ...... irriterende at hun tænker 'nu kan du godt komme ud af vagten kammerat'.

- Kan du afsløre mere om, hvad det er, du skal senere på året?

- Anders Lund Madsen og jeg er ved at finde ud af noget igen. Jeg kan ikke komme det nærmere, siger en kæk Anders Breinholt.

- Du teaser nu!

- Ha-ha, jeg teaser rigtig hårdt. Men det er det, jeg ved om det, lyder det med et skummelt smil.